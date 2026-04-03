Demichelis se disculpa con el periodista mallorquin con el que se enzarzó en Elche

Martín Demichelis ha aprovechado su comparecencia de esta mañana en Son Moix en la previa del partido ante el Real Madrid para disculparse con el periodista mallorquín con el que se enzarzó tras la derrota en Elche. Un rifirrafe que provocó mucho revuelo en las redes sociales, con opiniones muy divididas sobre lo ocurrido.

El técnico argentino le recriminó a Juanmi Sánchez, de Fibwi Radio, que le dijera antes del partido a un jugador que no iba a ser titular: “Como sé que eres mallorquín, ocúpate de lo tuyo y no de lo mío. Hoy, antes de dar la alineación, un jugador estaba influenciado por ti, diciéndole que no iba a jugar. Sabes a quién me refiero perfectamente. Si eres mallorquín, tu tarea por un lado y la mía por otro. Ni siquiera mi staff sabía la formación, la di en el vestuario, y me influencias negativamente a un jugador diciéndole que no va a jugar. ¿Con qué certeza tienes la posibilidad de escribirle a un jugador y decirle eso? Vi hasta los mensajes. Si eres mallorquín y quieres el bien de nosotros, no me influencies a un jugador emocionalmente para mal".

Con los ánimos mucho más calmados tras el parón internacional, el entrenador ha aprovechado la ocasión para pedirle perdón al periodista por lo sucedido, zanjando así el tema: “Antes de responderte tu pregunta, teniendo en cuenta lo que pasó dos semanas atrás, como tuvo coraje de explicarte y ya te fundamenté porque necesitaba hacerlo, para tener a mis jugadores como quiero que estén, te ofrezco mis disculpas si le falté el respeto a tu profesión, no era en contra tuyo personal. Aquí están mis disculpas, me alegro de verte aquí. Ojalá tengamos hasta el final a todos en el mismo barco, respetando las profesiones. Necesitamos de todos, así que gracias por estar aquí”.