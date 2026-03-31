Vedat Muriqi se quedan sin su ansiado Mundial con Kosovo

Vedat Muriqi se queda sin cumplir el sueño de disputar un Mundial con Kosovo. La selección del delantero del Mallorca cayó por 0-1 ante Turquía en Pristina y dice adiós a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Habría sido una gesta histórica para el país, una especie de “segunda independencia”, como el propio Muriqi había proclamado en la previa. Kosovo, reconocida por la UEFA y la FIFA hace menos de una década, afrontaba el choque con un ambiente que apuntaba a día grande, casi de celebración nacional. Pero no hubo final feliz.

Lo tuvo cerca el combinado del ‘Pirata’. En el primer tiempo, Asllani estrelló un disparo en el larguero y, en la continuación de la jugada, el propio Muriqi cazó el rechace, aunque su tir se marchó alto en un balón complicado de rematar Turquía golpeó tras el descanso con un tanto de Kerem Aktürkoglu, muy protestado por los locales por un posible fuera de juego que finalmente no existía: Dellova habilitaba la acción.

El gol fue un golpe anímico para Kosovo, que lo intentó hasta el final pero sin la claridad necesaria en los últimos metros. Apenas logró inquietar a Çakir en el tramo decisivo. De esta manera, Muriqi regresa a Mallorca sin el premio que tanto anhelaba. La imagen tras el pitido final, con el delantero visiblemente abatido, resume a la perfección lo que estaba en juego.