"Vedat Muriqi es el jugador más importante en la historia del fútbol de Kosovo"

Vedat Muriqi liderará a Kosovo este martes para conseguir el sueño de clasificarse para el Mundial de 2026 con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. El pichichi del Mallorca capitaneará a su selección contra Turquía (20:45, Uefa TV) en el estadio Fadil Vokrri de Pristina en un ejemplo de cómo "el fútbol significa más que un simple juego", según el periodista kosovar freelance Xhemajl Rexha.

"Vedat Muriqi es, sin duda, el jugador más importante en la historia del fútbol de Kosovo. Liderará al equipo como capitán y reúne todas las cualidades de un líder. No solo es el máximo goleador de Kosovo, sino también un jugador al que todos admiran. Es el modelo a seguir por excelencia para sus compañeros más jóvenes en la selección, pero también para miles de niños y niñas que juegan al fútbol en Kosovo", explica Rexha.

Muriqi, un ejemplo en la faceta personal

Sobre el goleador del club bermellón añade su faceta personal como uno de los motivos de ejemplaridad en el país: "Es un modelo a seguir no solo por su forma de jugar, sino también por su comportamiento, su forma de hablar y de tratar a los demás, siempre con el máximo respeto. Es un ejemplo de cómo un antiguo niño refugiado, que tuvo que huir de la guerra, puede llegar a los escenarios más importantes, como La Liga, gracias al trabajo duro y la dedicación. Kosovo está muy feliz de compartirlo con el Mallorca y de saber que uno de los nuestros ha tenido un impacto tan grande en toda la isla".

El partido del martes, que decide qué selección accede al Mundial, es capital para el país balcánico. "Es el encuentro más importante en la historia del fútbol de Kosovo desde que se convirtió en miembro de la UEFA y la FIFA en 2016. Estar a 90 minutos de una plaza en el Mundial, diez años después de su adhesión, se percibe como un gran logro. Toda la población vive pendiente de este partido y hay una gran confianza en la capacidad de los chicos para alcanzar la gloria definitiva", señala Rexha.

"Sería la mayor visibilidad de Kosovo desde la independencia de 2008"

Es, además, un ejemplo del deporte como valor político: "Para Kosovo, el fútbol siempre ha significado más que un simple juego. Dado que el país no es miembro de la ONU y que algunos países, como España, no reconocen su independencia, siempre ha sido más que un juego, sino más bien una lucha por el reconocimiento. Kosovo es una nación amante del fútbol, y haber logrado tanto en tan poco tiempo resulta increíble".

Sería también un respaldo mediático. "Supondría la mayor visibilidad desde la independencia en 2008. Que miles de millones de personas en todo el mundo enciendan la televisión para ver los partidos significaría que muchos oirían hablar por primera vez de una pequeña república en Europa. También sería muy especial jugar contra Estados Unidos, nuestro mayor aliado político, que lideró los esfuerzos de la OTAN para poner fin a la guerra y liberar a Kosovo de Serbia allá por 1999", afirma Rexha.

Banderas albanesas

Algunos de los aspectos que han llamado la atención para los que comienzan a seguir a la selección kosovar es la presencia de banderas albanesas en sus celebraciones. "Dado que más del 90 % de la población de Kosovo es de etnia albanesa, es natural ver banderas albanesas en todos los partidos de Kosovo. La actual bandera de Kosovo no se presentó hasta 2008, cuando el país declaró su independencia, y la bandera de Albania fue con la que crecieron muchas generaciones. Fue la bandera con la que se libró la guerra de liberación en 1998-99, contra Serbia", asegura.

Reventa de entradas

El jueves en el encuentro ante Eslovaquia llegaron kosovares de muchas partes del mundo, algo que se podrá ver este martes, con el precio de las entradas disparados. "El estadio solo tiene 13 000 localidades. Como dijo el seleccionador Foda en la rueda de prensa tras el partido contra Eslovaquia: «Habríamos vendido 100 000 entradas si tuviéramos un estadio más grande». Las razones por las que los partidos fuera de casa cuentan con tal afluencia de gente para animar tienen que ver con el hecho de que cientos de miles de albanokosovares viven en países de la UE, principalmente en Alemania y Suiza. Por eso muchos de los jugadores nacieron fuera de Kosovo, como el trío del Hoffenheim: Fisnik Asllani, Leon Avdullahu y Albian Hajdari. Kosovo también contaría con un gran apoyo en EE. UU. si llegara hasta allí. Hay tanta demanda de entradas que se están vendiendo por 1200 euros en el mercado negro, una entrada que normalmente cuesta entre 20 y 30 euros", subraya.

El encuentro es ante un aliado del país balcánico y contiene un añadido especial: "Kosovo mantiene relaciones especiales con Turquía, que ha sido una gran defensora de su condición de Estado y le ayuda de muchas maneras, entre ellas proporcionando entrenamiento y armas a su ejército. Pero todo el mundo no solo sueña, sino que también cree que la noche del martes será la más especial y que Kosovo se clasificará para Estados Unidos".