Vedat Muriqi busca cumplir el sueño Mundial de Kosovo

Vedat Muriqi va a disputar esta noche el partido más importante de su vida dentro de su ya larga carrera como futbolista. A sus 32 años y asentado como uno de los delanteros más determinantes de la Liga Española gracias a sus 18 goles este curso, el delantero del Mallorca tiene ante sí la oportunidad, quien sabe si única, de clasificar a Kosovo para el primer Mundial de su historia. Un hito que se conseguirá si derrotan en Pristina, capital del pequeño país, a la gran favorita en la eliminatoria: la Turquía del madridista Arda Güler (20:45, uefa.tv).

A Muriqi, líder indiscutible de su selección, el partido que puede marcar un hito en su país le llega en el que sea posiblemente su mejor momento. Está logrando sus mejores cifras con el Mallorca y las lesiones, su punto débil en las últimas temporadas, le están respetando, lo que para un jugador que depende tanto de su físico para marcar diferencias, es un aspecto fundamental. El ‘7’ bermellón espera poder contribuir a llevar a Kosovo al Mundial, cumpliendo así el sueño mundial de su país.

«Siempre digo que no me importa marcar muchos goles, lo importante es que el equipo gane. Después de la independencia, esto podría ser la mayor alegría para nuestra gente», dijo el delantero en la rueda de prensa previa al encuentro, que no obvió su pasado durante años en el fútbol turco.

«Emocionalmente me siento diferente, me formé como futbolista allí (Turquía) y tengo mucho respeto por la selección turca, pero mañana (por hoy) es distinto porque juego para la selección nacional. Daré lo mejor de mí para clasificar al Mundial como país», señaló Muriqi, quien ha marcado 32 goles para la selección de Kosovo.

El atacante, que deslizó antes de medirse en la eliminatoria anterior que si no se clasifican para la cita mundialista puede significar un punto y final a su compromiso con la selección, tiene también la oportunidad de revalorizarse internacionalmente. Un Mundial es el mejor escaparate posible para cualquier futbolista y si Kosovo logra la gesta de eliminar a Turquía y conseguir uno de los últimos billetes directos para la cita, se mirará con lupa a nivel internacional a todos sus integrantes.

A pesar de que siempre que ha sido cuestionado ha afirmado su deseo de terminar su carrera en el Mallorca, lo cierto es que si a sus enormes números en Liga se les suma jugar un Mundial, no serán pocos los pretendientes que llamen a su puerta. Para el mallorquinismo y Martín Demichelis, si bien desean que Muriqi alcance su sueño, también estarán muy pendientes del partido y es que cualquier contratiempo en forma de lesión, visto que solo quedan pocas jornadas para finalizar la Liga, sería un golpe muy duro para las aspiraciones de permanencia del equipo.

Un hito para Kosovo

Para Kosovo, que logró la independencia en 2008 tras una dura lucha y que cuenta con 1,8 millones de habitantes, llegar a estar a solo un partido de disputar la máxima y más importante competición internacional de selecciones ya es un gran premio para ellos. Hace apenas diez años que fueron aceptados por la FIFA y clasificarse para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México sería el mayor de los triunfos para ellos. El ganador jugará en el grupo D del campeonato, junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay.

El entusiasmo de la afición en las calles y ciudades de Kosovo ha alcanzado niveles nunca vistos en el pequeño país balcánico, situado entre Montenegro, Albania, Serbia y Macedonia del Norte. Ante la limitada capacidad del estadio ‘Fadil Vokrri’, con sus solo 14.000 localidades, la Federación de Fútbol de Kosovo, junto al Ayuntamiento de Pristina, ha organizado varias pantallas gigantes en la capital kosovar para que todos los ciudadanos puedan seguir el devenir de los suyos.

«Detrás de vosotros no está solo un país, sino toda una nación. Están los aficionados en el estadio, vuestras familias, los ciudadanos en cada hogar, pueblos y ciudades … y todos los albaneses alrededor del mundo. ¡Cada uno de ellos está con vosotros, apoyándoos en este momento histórico!», dijo el primer ministro Albin Kurti.

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El gobierno del país balcánico no ha escatimado a la hora de intentar motivar a sus futbolistas. De hecho, a pesar de ser uno de los países más pobres de Europa, ha ofrecido a los jugadores un bono compartido de un millón de euros en caso de lograr la clasificación. Además, quien marque el gol de la victoria (si es que llega) será obsequiado con un apartamento de lujo en Prizren, ciudad natal de Muriqi.