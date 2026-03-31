Los motivos que hacen dudar al Barça con Jan Virgili

La dirección deportiva del FC Barcelona ya trabaja en la próxima temporada. Mientras el conjunto blaugrana lucha por el objetivo del doblete de Liga y Champions sobre el terreno de juego, Deco planifica la plantilla para el próximo curso. Aunque el club está muy satisfecho en líneas generales con el equipo de Hansi Flick, siempre hay margen de mejora. Especialmente en las demarcaciones de central y delantero centro.

Otra carpeta importante sobre la mesa de los responsables deportivos culés es la de la demarcación de extremo izquierdo. Marcus Rashford tiene por delante, tras la lesión de Raphinha en un momento decisivo de la temporada, una gran oportunidad para demostrar que la opción de compra no obligatoria contemplada en el acuerdo de cesión con el Manchester United es una buena operación de mercado. El Barça no ha tomado ninguna decisión definitiva al respecto.

No se descarta ningún escenario. SPORT, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca, ha informado que la entidad catalana explora alternativas jóvenes y con proyección en el mercado como Andreas Schjelderup o Víctor Muñoz y que también contempla la posibilidad de 'repescar' a Jan Virgili. El atacante está completando una gran temporada en el RCD Mallorca. Cabe recordar que el Barça lo traspasó al conjunto balear el pasado verano por unos cuatro millones de euros y se guardó un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo. La cláusula del extremo ronda los 30 'kilos', por lo que podría recuperarlo por unos 12 millones.

Perfil interesante... que aún no genera consenso

Desde los despachos del Spotify Camp Nou se valora muy positivamente el salto cualitativo y competitivo de Jan Virgili en su primera experiencia lejos del club. No es para menos: venía de disputar únicamente 17 partidos en Primera RFEF el curso pasado y desde los primeros compases de la presente temporada ha sido titular indiscutible en Primera División, sobre todo para Jagoba Arrasate. En tiempo récord se adaptó a la máxima categoría del fútbol español y, aunque no ha marcado ningún gol, ha repartido seis asistencias y ha sido una amenaza para sus rivales.

Por el momento, sin embargo, aún no genera consenso en la dirección deportiva del Barça. Su intermitencia durante los encuentros (completamente lógica para un futbolista de solo 19 años) no acaba de convencer en la secretaría técnica. Su actuación en el Spotify Camp Nou a principios de febrero de 2026 es un buen ejemplo de ello: su inicio fue espectacular y Jules Koundé sufrió mucho con él, pero con el paso de los minutos se fue 'apagando' paulatinamente.

También genera alguna duda a nivel defensivo. Y es que, aunque en este aspecto Marcus Rashford tampoco es que destaque precisamente, en el juego aéreo sí que es muy útil para Hansi Flick. Para un futbolista que deberá suplir a Raphinha, esta cuestión es muy importante.

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Todo ello, sumado a algunas diferencias que surgieron durante el pasado verano, que acabó con su traspaso al Mallorca, no sitúa a Jan Virgili en la 'pole position' para el extremo izquierdo del Barça en un futuro inmediato. En el caso de que en Son Moix se decida traspasarlo, Deco deberá decidir si iguala la oferta o se conforma con el 'pellizco' que recibiría por el 40% de la operación.