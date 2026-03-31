Fútbol | Primera División
Demichelis recupera a Kumbulla y Asano para el partido ante el Real Madrid
El Mallorca gana dos efectivos que se han hecho de esperar para la recta final del campeonato
El Real Mallorca entra en el tramo decisivo de LaLiga con dos refuerzos que llegan en el momento justo: Marash Kumbulla y Takuma Asano. Ninguno había estado disponible todavía a las órdenes de Martín Demichelis desde la llegada del técnico argentino a la isla. Su regreso se ha hecho esperar, pero ambos ya están listos para sumar en la pelea por la permanencia, con la primera prueba este sábado ante el Real Madrid.
El central albanés no entra en una convocatoria desde la visita al Camp Nou frente al Barcelona, el pasado 7 de febrero, mientras que su último partido con minutos fue ante el Athletic Club en Son Moix, el 17 de enero. Asano, por su parte, se lesionó en la victoria del 2 de febrero frente al Sevilla, que terminó siendo además el último triunfo de Arrasate al frente del banquillo bermellón.
Demichelis gana así dos efectivos más para una recta final que no admite margen. Kumbulla deberá estar preparado, especialmente con Raíllo y Valjent al borde de la sanción por acumulación, y competirá por ese rol de tercer central con David López, que había aprovechado sus oportunidades en las últimas jornadas. En el caso de Asano, queda por definir su encaje, sobre todo si el técnico mantiene el 4-3-1-2. El japonés, además, se encuentra con un nuevo rival en la banda: Luvumbo.
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