El Real Mallorca, denunciado ante Trabajo por posibles irregularidades en el cuerpo técnico de Demichelis

Los problemas para el RCD Mallorca se multiplican. Onda Cero Mallorca ha informado este lunes que el club ha sido denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ya que, según el denunciante, algunos integrantes del cuerpo técnico de Demichelis podrían no disponer de la documentación laboral en regla para ejercer sus funciones.

El documento señala que Germán Lux y Gabriel Raimundi han estado desempeñando funciones de segundo entrenador del Mallorca desde el 26 de febrero. La denuncia destaca que ambos viajan con el equipo cuando se desplaza fuera de la isla, aunque no ocupan un lugar en el banquillo, situación que también se da con el preparador físico Jorge Rey en el estadio de Son Moix. Además, se indica que Mariano Cambursano trabaja como analista del club y asiste a la ciudad deportiva sin portar vestimenta oficial del equipo.

Sobre la situación de Lux y Rey fue cuestionado Demichelis tras la victoria ante el Espanyol, aunque echó balones fuera. "Me vine con un grandísimo cuerpo técnico a España a trabajar. Y tengo buenísimos ayudantes institucionales. Entre todos buscamos que los jugadores den su mejor versión. Mucho más no te puedo decir. Con el tiempo nos irán conociendo. Lo importante es lo que pasa en el campo", afirmó.

Quien presenta la denuncia manifiesta sus dudas sobre si «estas labores se han llevado a cabo contando con la documentación legal necesaria» y advierte que «esto representa un incumplimiento de la normativa laboral vigente, colocándolos en una situación de indefensión y vulnerando sus derechos laborales», según la información difundida por la cadena de radio.

El cuarto punto del escrito apunta que el denunciante posee pruebas que respaldan lo expuesto, incluyendo la dirección web de la empresa, donde, según asegura, se puede verificar lo señalado. En particular, menciona que en los encuentros contra Osasuna, Espanyol y Elche «los mencionados profesionales no pudieron cumplir sus funciones junto al entrenador debido a que su situación laboral no estaba regularizada».

Noticias relacionadas

Finalmente, la persona que interpone la denuncia solicita que se acepte y que se investiguen los hechos señalados, tomando las medidas que correspondan conforme a la ley.