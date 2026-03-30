Baleares cierra el Nacional Infantil por Federaciones Autonómicas con una quinta plaza femenina y una décima masculina

Las selecciones de Baleares completaron su participación en el Campeonato de España Infantil de Waterpolo por Federaciones Autonómicas (CESA), celebrado en Mallorca, con una quinta posición final en categoría femenina y una décima plaza en categoría masculina. Las piscinas municipales de Son Hugo fueron el escenario del campeonato con la colaboración del Institut Municipal de l’Esport de Palma (IME).

Ambos combinados compitieron con intensidad durante todo el campeonato frente a rivales de gran nivel, en una cita que reunió a algunas de las mejores federaciones del panorama nacional. El torneo se desarrolló a lo largo de cuatro días de competición, con cerca de 70 partidos disputados, en intensas jornadas marcadas por el buen nivel de juego y la emoción.

En la competición femenina, el podio final estuvo formado por Cataluña (campeona), Euskadi (subcampeona) y Madrid (tercera clasificada). En categoría masculina, el título fue para Madrid, con Cataluña en segunda posición y Euskadi en el tercer puesto.

Las dos selecciones baleares estuvieron dirigidas por Javier Cáceres Pérez. En el equipo masculino hubo representación de CN Calvià, Mallorca WPC, EA Sóller, CN Ciutat, CE Illes Balears y CN Sant Josep. En la selección femenina, Baleares contó con jugadoras de Mallorca WPC, EA Sóller, CE Illes Balears y CN Sant Josep.

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La celebración del campeonato en Mallorca volvió a situar a la isla como sede de una cita destacada del waterpolo nacional y permitió a las selecciones baleares competir en casa en un evento de gran nivel dentro de la categoría infantil.