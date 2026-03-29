El riesgo de los apercibidos en el Mallorca

El Real Mallorca afronta el tramo decisivo de la temporada y recibe el próximo sábado al Real Madrid. Lo hará condicionado por una situación delicada, con hasta cuatro jugadores apercibidos: Raíllo, Valjent, Mascarell y Samu Costa. Cuatro piezas clave en el esquema bermellón que podrían perderse cualquiera de las nueve finales que restan si ven una amarilla.

El que visita Son Moix la próxima semana es el equipo de Arbeloa, pero tras el duelo ante los blancos llegará un tramo clave: tres enfrentamientos directos. Rayo Vallecano y Valencia pasarán por la isla, y después del choque ante el conjunto ché, los bermellones viajarán a Vitoria para medirse al Alavés, en otro duelo que apunta a ‘final’, muy en la línea del vivido en Elche.

La realidad, sin embargo, es que los de Demichelis no pueden escatimar esfuerzos ni hacer cábalas con que alguno de estos cuatro futbolistas fuerce la tarjeta en un momento concreto. Más aún al entrar en un tramo de campeonato en el que los equipos de la zona baja tienden a sobrepuntuar por la urgencia de sumar.

Aun así, está claro que el Mallorca podría afrontar alguno de los nueve encuentros que le restan sin piezas clave. Demichelis podría verse incluso sin su pareja titular de centrales si ambos vieran la amarilla en el mismo partido. Lo mismo ocurre en el centro del campo: Mascarell y Samu Costa eran inamovibles con Arrasate y lo siguen siendo con el técnico argentino. En el caso de Valjent, además, una amonestación supondría romper su racha de pleno de minutos, ya que es el único jugador de campo de La Liga que lo ha disputado todo.

Otra de las tesituras en las que podrían verse los bermellones es la de tener que afrontar el partido sin un centrocampista que ejerza de ancla, en caso de que Samu Costa y Mascarell también fuesen sancionados para ese mismo duelo. En ese escenario, Morlanes asumiría ese rol, aunque no cuenta con las mismas prestaciones defensivas que el portugués o el tinerfeño.