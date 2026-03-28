Muriqi, ante una oportunidad histórica con Kosovo

Vedat Muriqi puede estar ante su mejor temporada como futbolista profesional e, incluso, ante el mejor año de su vida. El delantero bermellón tiene este martes una oportunidad histórica con Kosovo de clasificarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras haber doblegado el jueves a la Eslovaquia de Martin Valjent por 3-4, la selección del ‘Pirata’ se medirá a Turquía en Pristina para sellar un pase que sería memorable para el país.

Sería un hecho antológico: Kosovo fue reconocida en el fútbol internacional en mayo de 2016, hace menos de una década. Es el país más joven dentro de la FIFA. Su historia como territorio independiente también es reciente: proclamó su independencia en 2008 y algunas naciones, como España, aún no la reconocen.

Tan solo han disputado tres fases de clasificación para el Mundial, y a la tercera puede ir la vencida. En Rusia 2018 y Catar 2022 no tuvieron opciones, pero en esta ocasión se han convertido en una de las sorpresas del panorama europeo.

Finalizaron segundos en el grupo B, solo por detrás de Suiza y por delante de Eslovenia y Suecia. Apenas perdieron un partido, precisamente ante el combinado helvético en la primera jornada. Desde entonces, no conocen la derrota: suman cuatro victorias y dos empates, contando el partido del jueves ante Eslovaquia.

Se espera un gran ambiente en el estadio nacional, el Fadil Vokrri, para la cita del martes. Los kosovares se encomendarán a la figura de Muriqi, su mayor baluarte, para superar al combinado de Turquía.

No obstante, el acierto que está teniendo el ‘Pirata’ este curso con el Mallorca no está siendo el mismo con la selección: no marcó ante Eslovaquia y, en la fase de clasificación, tan solo anotó un gol, ante Suecia en el parón de septiembre. A pesar de ello, está claro que el ariete bermellón tiene la puntería afinada este año, y Kosovo querrá aprovecharlo para que el ‘Pirata’ les guíe hacia su primer Mundial.

Una clasificación que, además, podría suponer la retirada de Muriqi de la selección tras la disputa de la Copa del Mundo, como ya dejó entrever el propio futbolista: «Me gustaría acabar la carrera así, jugando un Mundial con Kosovo. Para decir “hasta aquí, ya lo he hecho todo” e irme a descansar». Sin duda, sería una despedida a lo grande. También sería una buena noticia para el Mallorca, ya que su mejor jugador podría revalorizarse en el mayor escaparate del fútbol mundial.