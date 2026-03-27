Fútbol | RCD Mallorca
La Penya Toni Calafat rinde homenaje a su legado mallorquinista en Son Moix
La entidad celebró un emotivo acto en el museo del estadio con la presencia de representantes del club, jugadores y veteranos
La Penya Mallorquinista Toni Calafat celebró ayer un emotivo acto de homenaje en la Sala 1916 del Estadi Mallorca Son Moix para recordar la figura de Toni Calafat, histórico directivo y accionista del RCD Mallorca.
El encuentro sirvió para poner en valor el legado mallorquinista de quien da nombre a la peña, que ya suma doce años de historia, en un acto cargado de sentimiento y recuerdo. La jornada contó con la presencia del jugador del primer equipo Abdón Prats y del futbolista del filial Saifdine Chafai, además de representantes del club como Alfonso Díaz, CEO Corporativo, Pablo Ortells, CEO de Fútbol y Román Albarrán, Director del Área Social.
También participaron en el homenaje varios exjugadores mallorquinistas como Joan Forteza, Chichi Soler, Jovan Stankovic y Juanjo Dobla, además del presidente de la peña, Jaume Calafat, y el presidente de la Unió de Penyes Mallorquinistes, Toni Vallespir.
Durante el acto, la peña organizó por primera vez unos premios para reconocer la trayectoria y el compromiso de diferentes figuras vinculadas al mallorquinismo. En esta primera edición fueron distinguidos Cati Guasp, tras 37 años de trabajo en el club, así como Joan Forteza y Abdón Prats, en reconocimiento a su vínculo y dedicación al RCD Mallorca.
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