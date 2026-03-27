Muriqi luchará por ir al Mundial tras ganar Kosovo en Eslovaquia

Vedat Muriqi peleará por una de las plazas que quedan para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Kosovo ha vencido en Eslovaquia (3-4) y recibirá a Turquía en una de las finales de la repesca. Las selecciones de Valjent y del ‘Pirata’ -que no ha marcado- se enfrentaban esta noche en Bratislava, en una partido a cara o cruz. De compañeros en el Mallorca a rivales sobre el césped del Tehelné pole. Ambos han sido titulares.

El estadio nacional ha presentado un gran ambiente y ha vivido su primer estallido de alegría con un cabezazo del central mallorquinista, quien ha jugado de lateral derecho.

La ilusión ha durado hasta el minuto 22, cuando Hodza ha igualado el encuentro con un gran remate pegado al palo. Eslovaquia ha reaccionado y se ha marchado al descanso con ventaja (2-1), gracias a un gol de Haraslin de falta directa.

Nada más volver de los vestuarios, Asllani le ha dado vida a Kosovo con un cabezazo (2-2). La selección de Muriqi ha continuado empujando y se ha puesto por delante con otro tanto de falta directa, esta vez de Muslija, y ha aumentado su ventaja cuando más estaba apretando Eslovaquia, con un tanto obra de Hajrizi.

Lo ha intentado el equipo de Valjent hasta el final, recortando la diferencia Strelec en el minuto 94, con Muriqi -blanco de los duros golpes del defensa Vavro- ya viendo el partido y el triunfo de su selección desde el banquillo (Rahmani le ha sustituido en el 90, después de que el delantero bermellón pidiera el cambio).

Valjent ha protagonizado la última acción de un encuentro –vio la tarjeta amarilla (m.95)– que da a Kosovo la oportunidad histórica de luchar por una plaza en el Mundial de este verano.

El central eslovaco, tras el partido, ha reconocido el varapalo que supone la derrota y ha tenido palabras para Muriqi: «Es una emoción bastante amarga, llegas con toda la ilusión, estadio lleno, en tu casa... En la segunda parte se nos va un poco el partido. Con Vedat casi no coincidimos en el campo por los roles, pero le deseo muchísima suerte para el partido del martes y ojalá pueda cumplir su sueño e ir al Mundial».

La selección del ‘Pirata’ se la jugará ante Turquía –que derrotó por 1-0 a Rumanía–, a la que recibirá el próximo martes a las 20:45 horas, en Pristina.