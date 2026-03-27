El Comité desestima el recurso del Real Madrid y Valverde no podrá estar ante el Mallorca

El Comité de Apelación ha desestimado el recurso presentado por el Real Madrid para tratar de dejar en nada la expulsión de Fede Valverde ante el Atlético de Madrid. Una buena noticia para los intereses del Real Mallorca, ya que los blancos pierden así a su futbolista más en forma del momento para el encuentro del próximo 4 de abril.

De este modo, la sanción de un partido impuesta al uruguayo se mantiene. Una decisión, además, que ha causado controversia entre los aficionados esta semana en las redes sociales, debido a que la redacción del acta de la roja que vio Valverde era idéntica a la empleada para castigar con dos encuentros a Jan Virgili tras su expulsión ante Osasuna. Una resolución que evidencia la doble vara de medir con los grandes y los pequeños. De hecho, la patada del jugador del Real Madrid fue mucho más dura que la del extremo catalán.

Las actas de las expulsiones de Virgili y Valverde. / RFEF

El agravante no solo se da con el Mallorca. Otra de las sanciones que se ha puesto como ejemplo para demostrar esta doble vara de medir fue la de Oihan Sancet. El futbolista del Athletic estuvo castigado dos encuentros tras una dura patada sobre Fermín en un duelo ante el Barcelona. La redacción del acta también fue calcada.

Aún así, el club blanco intentó apelar la roja para que Valverde pudiera estar ante los de Demichelis, pero el Tribunal ha considerado que no existen elementos suficientes para modificar la sanción.

La resolución final hace hincapié en un aspecto clave: el acta arbitral goza de presunción de veracidad y solo puede ser modificada si se demuestra un error claro y manifiesto. Desde el entorno de la entidad madridista consideraban la expulsión como un castigo excesivo; desde el del Mallorca o el Athletic, creen que se queda corto.