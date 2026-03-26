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Valjent contra Muriqi: Derbi mallorquinista por el sueño del Mundial

El central y del delantero del Mallorca se enfrentan en el Eslovaquia-Kosovo que permitirá al ganador luchar por una plaza en la gran cita de este verano

Valjent y Muriqi se enfrentan en la repesca para el Mundial 2026

Valjent y Muriqi se enfrentan en la repesca para el Mundial 2026 / D.M.

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

Eslovaquia y Kosovo se juegan mucho más que la victoria en el partido que este jueves les enfrenta en Bratislava (20:45 horas). La semifinal del ‘playoff’ europeo de clasificación para el Mundial 2026 definirá qué selección mantiene unos días más el sueño por acudir a la gran cita de fútbol. El ganador avanzará a la final —contra el vencedor del Turquía-Rumanía— con la posibilidad histórica de sellar su billete al torneo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos.

En medio de esa batalla deportiva hay un detalle que hace que este choque también sea especial para los aficionados del Real Mallorca: dos jugadores bermellones se verán las caras como rivales. Martin Valjent, central eslovaco, y Vedat Muriqi, delantero y capitán kosovar, dejarán a un lado las vivencias compartidas en entrenamientos y en el vestuario para pelear por unobjetivo distinto al que tienen en el club de Son Moix. Un reto mayor que tiene a sus respectivos países a la expectativa..

Valjent, que regresó a la selección eslovaca después de casi tres años, conoce a la perfección al ‘Pirata’. En declaraciones recientes, recogidas por Koha.net, elogió al delantero bermellón: «Además de compañero, es mi amigo. Uno de los mejores en la vida del fútbol. Están motivados para este duelo, es un delantero excelente y probablemente el mejor cabeceador que he visto en mi vida. Kosovo y Mallorca son diferentes, no sé qué posición ocupa allí, pero es muy importante para nosotros».

Muriqi, «un jugador imponente»

«Es un jugador imponente y alto, pero en cuanto a su personalidad, es todo lo contrario. Un buen tipo, muy familiar y modesto. No tuvo una carrera ni una vida fáciles, y eso dice mucho de él», añadió Valjent. Palabras de respeto y cautela, porque ambos podrían verse en el césped.

Muriqi, por su parte, vive estos días con una ilusión como pocas veces. A sus 32 años, el kosovar ha confesado que podría estar viviendo sus últimos partidos como internacional: “Me gustaría acabar mi carrera así, jugando un Mundial con Kosovo. Podría retirarme feliz, habiendo cumplido todo”. El delantero, que suma 18 goles esta temporada con el Mallorca, sabe que está a solo dos victorias de hacer historia con un país que debutó en competiciones FIFA hace apenas una década.

Eslovaquia juega este duelo como local y es favorita: invicta en casa en sus últimos ocho partidos y con una solidez defensiva que ha sido decisiva. Kosovo, en cambio, llega con las ganas de quien nunca ha estado en un Mundial y sueña con hacer historia.

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El partido en Bratislava se prevé intenso, como es siempre una final. Un duelo que dejará a uno de los dos equipos en el camino y le dará una opción más al ganador. Eslovaquia y Kosovo, Valjent y Muriqi, dos mallorquinistas con el sueño de clasificarse para la cita más grande del fútbol.

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