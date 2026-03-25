Rafa Nadal responde a Demichelis: "No me he perdido ningún partido del Mallorca durante toda la temporada"

Rafa Nadal ha demostrado estar muy enterado de la situación que atraviesa el Mallorca, ahora en puestos de descenso. El extenista ha respondido sin titubear cuando le han preguntado, durante la entrega de Premios de la Fundación que lleva su nombre, sobre la petición formulada por el entrenador de los bermellones de que apoye al equipo. "Sabemos que es del Madrid, pero es mallorquín, así que también, si quiere, lo invitamos a estar en este momento para que seamos una familia, para que seamos una piña y se pueda percibir buena energía", reclamó el preparador argentino en la previa del duelo ante el Espanyol. El manacorí no ha pensado la contestación ni un segundo. "Soy del Madrid y del Mallorca, he vivido mucho el club en dos etapas diferentes de mi vida con mi tío. No me he perdido ningún partido durante toda la temporada, los he visto todos o casi todos, sigo al equipo semana tras semana", dijo convencido sin aclarar si tiene previsto acudir a Son Moix.

El deportista mostró su resignación por el tropiezo en el Martínez Valero (2-1). "Esta semana ha sido complicada, pierdes en Elche poniéndote por delante en el marcador, la segunda parte fue un golpe duro y lo remató el Alavés ganando 3-4 en Vigo. Ahora viene un partido muy difícil contra el Madrid, pero quedan muchas jornadas, con enfrentamientos directos, equipos con los que te jugarás quedarte o no en Primera, y hay que estar acertados, si se gana al Madrid sería un paso muy grande", ha reflexionado.

Nadal no ha aclarado quién prefiere que gane en el encuentro fijado para el 4 de abril, a las 16:15 horas, entre los dos equipos de su corazón. "En estos momentos son las dos opciones son malas. Si el Madrid pierde, la Liga está prácticamente terminada y si el Mallorca pierde, es un paso atrás más para bajar. Con total sinceridad, no lo tengo claro. Un empate tampoco sería demasiado bueno para los dos", ha finalizado.