Muriqi sueña con despedirse de Kosovo en un Mundial

Vedat Muriqi lo tiene claro. A sus 32 años, el gran sueño que aún le queda por cumplir con Kosovo es disputar una gran cita internacional… y hacerlo podría marcar incluso el final de su camino con la selección. El delantero del RCD Mallorca, capitán y máximo goleador histórico del combinado kosovar, ha confesado en una entrevista con FIFA.com que le gustaría cerrar su etapa internacional jugando un Mundial.

“Me gustaría acabar la carrera así. Jugando un Mundial con Kosovo. Para decir ‘hasta aquí, ya lo he hecho todo’ e irme a descansar”, reconoce el ariete, que ve en el camino hacia el Campeonato que se celebra este 2026 en Estads Unidos, México y Canadá una oportunidad única tanto a nivel colectivo como personal.

Kosovo está a solo dos partidos de lograr algo histórico. La selección, que apenas cuenta con una década de recorrido, disputará los ‘play-offs’ europeos con la semifinal ante Eslovaquia como primer gran reto. En caso de superarla, jugaría la final en casa, en Pristina, ante Turquía o Rumanía, con el billete mundialista en juego.

“La ilusión en el país es muy grande. Es algo enorme para nosotros”, explica Muriqi, que ha sido testigo directo de la evolución del equipo desde sus inicios en 2016. “Hemos crecido muchísimo como selección. Para un país como el nuestro, llegar a los ‘play-offs’ ya es algo muy importante”.

El delantero mallorquinista pone en valor el cambio experimentado por el equipo, especialmente tras la llegada del seleccionador Franco Foda, que logró reconducir una fase de clasificación que empezó de forma muy dura, con una derrota contundente ante Suiza. A partir de ahí, Kosovo reaccionó con resultados de peso, como la victoria ante Suecia, y acabó consolidándose como un bloque competitivo.

Ahora, el siguiente obstáculo es Eslovaquia, una selección a la que Muriqi respeta profundamente. “Tienen grandes jugadores y un entrenador que saca el máximo de cada uno. Son fuertes, solidarios y muy peligrosos en las transiciones”, analiza el delantero, que conoce bien a varios de sus futbolistas. como a Valjent, compañero en el Mallorca.

Pese a la dificultad, el capitán kosovar no renuncia a soñar. Aunque prefiere centrarse en el primer partido, admite que una hipotética final en casa sería algo inolvidable. “Si llegamos, sería una fiesta futbolística. Pero lo más difícil es ganar fuera a Eslovaquia”, apunta.

Desgaste físico

Más allá del presente, Muriqi también reflexiona sobre su momento personal. Reconoce que el desgaste físico empieza a notarse y que necesita más tiempo de recuperación que en el pasado, aunque mantiene intacta la ambición. “Ganas tengo, pero hay que ser honesto. Me gustaría llegar a mi pico jugando el Mundial y luego decidir con tranquilidad”, explica.

Mientras tanto, lidera a una generación que mezcla experiencia y juventud, con muchos talentos emergentes en grandes ligas europeas. Y lo hace, además, firmando su mejor temporada goleadora, peleando por el Pichichi en LaLiga junto a nombres como Mbappé o Lamine Yamal. “Esta temporada creo que va a ser la más especial de toda mi carrera después de que en las dos anteriores solamente metí siete goles cada año. Ahora llevo 18 goles e intentaré hacer muchos más en lo que queda”, sentencia.

Pero por encima de cifras y reconocimientos, Muriqi tiene entre ceja y ceja un objetivo: llevar a Kosovo a su primer Mundial… y, quizá, despedirse a lo grande como internacional.