La mili de Virgili para volver a ser clave en el Mallorca

Jan Virgili se ha hecho mayor en estas dos semanas alejado de los terrenos de juego. Al joven extremo del Mallorca le ha tocado vivir una parte del fútbol profesional que hasta ahora no había experimentado: estar sancionado. Dos partidos viendo al equipo desde la grada, sufriendo sin poder participar y aprendiendo una nueva lección en el fútbol profesional. Ahora, convocado con la sub-21, volverá a gozar de minutos en un partido y a su regreso Martín Demichelis tendrá una nueva arma, quizá la más desequilibrante del equipo, a su disposición.

Para Virgili no ha sido sencillo este proceso. En el que era el debut del argentino en el banquillo, ante Osasuna en El Sadar, fue una de las sorpresas al ser suplente, cuando era indiscutible en el once con Jagoba Arrasate. Junto a Darder, fueron los dos ‘intocables’ que se quedaron en el banco de suplentes. La formación, sin extremos y con un rombo en el centro del campo, no daba lugar a que el de Vilassar de Mar fuese de la partida.

Quién sabe si esa ansia por jugar le causó una mala pasada con una entrada a destiempo sobre Moro, en la que, a pesar de apenas impactar, pudo haber hecho daño. Fue expulsado y castigado con dureza, de manera exagerada, por el CTA, con dos partidos de sanción, perdiéndose dos partidos importantes como fueron el Espanyol y el Elche.

Ahora, Virgili tiene en su mano ser el futbolista diferencial que ha demostrado durante toda la temporada, con épocas de irregularidad, y ser una pieza clave en la permanencia del Mallorca en Primera. Apartado ahora de la dinámica diaria del club, centrado en los compromisos con la selección española sub-21, quiere volver a sentirse importante dentro del terreno de juego y no solo en los entrenamientos.

Tendrá una doble oportunidad de hacerlo: primero este viernes frente a Chipre en Larnaca (16 horas) y el martes ante Kosovo en Madrid (19 horas). A su vuelta, si no ha habido percances físicos que lamentar, Demichelis contará de nuevo con un extremo diferencial. Junto a Asano, al que se espera recuperado de la causa, Llabrés, Luvumbo y Kalumba, el técnico argentino tendrá muchos nombres a su disposición para intentar sorprender al Real Madrid en Son Moix.

Virgili ha aprendido la lección y tiene ganas de resarcirse como sabe: con carreras por la banda y vencedor de duelos. Si lo consigue, el Mallorca saldrá ganando.