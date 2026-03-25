Jan Virgili: "Si me llamase el Barça, sería difícil decir que no"

Jan Virgili (Vilassar de Mar, 2006) es uno de los jóvenes talentos de La Liga que más destaca esta temporada. Su regate, su descaro, su actitud retadora y su perseverancia a la hora de encarar hacen que su fútbol sea un lujo para la vista de cualquier amante del fútbol. Cuando despuntaba en el Nàstic de Tarragona, le llegó una llamada procedente de Can Barça y le ficharon para el Juvenil A, donde se pasó el juego bien rápido y conquistó un triplete para la historia de La Masía. Este verano todo cambió para él. No entrar en los planes de Hansi Flick para la gira estadounidense y una llamada de Jagoba Arrasate para firmar por el Mallorca diciéndole ''espabila que te quiero aquí el sábado'' fueron factores decisivos para tomar la decisión de dejar el Barça aportando 3.5 millones a las arcas del club azulgrana. La suya es una pérdida que algunos culés todavía añoran y sobre la que la dirección deportiva del FC Barcelona contempla una posible vuelta.

¿Cómo afrontas el tramo final de la temporada?

Bien, he tenido un pequeño bache con la expulsión y he estado dos semanas fuera, pero ahora con más ganas que nunca para volver y revertir la situación que tenemos en el Mallorca.

Virgili se ejercita con la Sub-21 en Las Rozas / Sport

¿Cómo es que te llegue la oportunidad de saltar al Barça en una etapa tan importante como es la de juveniles?

Increíble, para mí fue un sueño. Además, el buen año que tuvimos con el Juvenil A, ganando Copa, Liga y Champions y después participando con el filial, fue una experiencia inolvidable.

Al término de la temporada, ¿te veías entrando en la dinámica del primer equipo?

Sí, puede ser. Al final, cuando empecé la pretemporada con el primer equipo, yo tenía la esperanza de ir a la gira y, al menos, intentar demostrar o tener la oportunidad de poder jugar con el primer equipo, pero no se dió. Son cosas que pasan y al final me llegó la oferta del Mallorca y decidí apostar por un cambio de rumbo.

Me queda la espinita de no haber jugado con el Barça Jan Virgili — Jugador del RCD Mallorca

Siendo sincero, ¿si te llamase Deco en algún momento...?

Bueno, si me llamara el Barça, sería difícil decir que no.

¿Cómo nace la oportunidad de fichar por el RCD Mallorca en Primera División?

El Barça Atlétic bajó y, para mí, aún estando en el Barça, que es un privilegio, creo que quedándome en el filial y más bajando de categoría, era un tren que no podía dejar pasar. Siempre digo que hay que buscar el camino que quieres y si es fuera de donde quieres, tú tienes que seguir el camino elegido.

La tarde en la que Virgili enamoró al Maracaná / Sport

¿Qué has hecho para que tu adaptación a la vida de un futbolista profesional haya sido tan sencilla?

Soy muy fácil de adaptarme, me adapto rápido a las cosas y la verdad que lo he llevado muy bien.

¿Cómo ha afectado al grupo la salida de Jagoba Arrasate?

Dolió porque Jagoba era una gran persona y es quién me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Pero bueno, yo creo que el cambio para el equipo no ha estado mal y ahora tenemos un gran entrenador también.

Arrasate dando indicaciones a Virgili en la banda / Diario de Mallorca

Con Demichelis, ¿notas muchas diferencias en el día a día o su forma de trabajar mantiene cierta continuidad?

Bueno, no voy a comparar a uno con otro porque está mal, cada uno tiene su forma de trabajar y ahora tenemos buena dinámica en el día a día con Demichelis. Es la que tenemos que llevar a cabo porque ahí está el rumbo del equipo, cuidar los detalles que él quiera y todos a una. En el fútbol a veces las cosas van muy bien y el balón entra solo, después cuando estás en una mala dinámica, todo parece ser más difícil y creo que es lo que pasa, pero estamos en el buen camino yo creo.

Creo que con Demichelis lo vamos a sacar seguro, estamos en el buen camino Jan Virgili — Jugador del RCDMallorca

Cuando vienes a las concentraciones, ¿cuánto te impresiona el talento que hay ahora mismo en España?

España hoy en día está haciendo un trabajo increíble la verdad y tanto como las más inferiores como las sub-21 y la absoluta tienen un nivel increíble. Nosotros nos tenemos que preparar por si algún día la absoluta llama a nuestra puerta.

Jan Virgili lidera la goleada de la Sub-21 contra San Marino / El Desmarque

Siendo ambicioso y realista, ¿te ves en un futuro cercano vistiendo la camiseta de la selección absoluta?

Sí, yo creo que es probable. Depende también de cómo acabe la temporada, coger experiencia es importante pero tampoco quiero correr porque soy muy joven y hay que ir dando pasitos.

¿Un objetivo que te marques de aquí a final de temporada?

Mantener la categoría con el Mallorca y conseguir meter algún golito en primera me haría ilusión.