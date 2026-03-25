Fútbol
El Comité de Disciplina se ríe del Mallorca: solo un partido de sanción a Valverde
Tan solo castiga con un partido al jugador del Real Madrid por su expulsión en el derbi, a pesar de que la redacción del acta de Munuera Montero fue la misma que la empleada por Hernández Hernández en la roja directa a Virgili, por la que le cayeron dos encuentros
Fede Valverde, jugador del Real Madrid, se perderá el partido de Liga contra el Mallorca. El Comité de Disciplina de la RFEF ha seguido lo argumentado en el acta de Munuera Montero en el derbi contra el Atlético para sancionar al uruguayo, desestimando el recurso presentado por el club blanco. Eso sí, el uruguayo se ha salvado de una sanción mayor y el Comité se contradice de su última sanción por una acción igual a los ojos del acta arbitral.
Una resolución que evidencia la doble vara de medir de la RFEF. Y es que el argumento que esgrimió Munuera Montero en el acta para expulsarle fue lo mismo que empleó Hernández Hernández para la expulsión de Jan Virgili. Eso sí, al futbolista bermellón le cayeron dos partidos. Cuestión de escudos.
"En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", recogió el colegiado después de la decisión que tomó para expulsar a Valverde. El centrocampista del Real Madrid se desentendió del juego con una patada por detrás sobre Baena. Un rival con el que el sancionado tuvo enfrentamientos en el pasado. El más grave terminó con una agresión del charrúa en el aparcamiento del Bernabéu después de que, según el entorno de Valverde, Baena hubiese insultado a uno de sus hijos, no nacido en aquel momento.
Existía un precedente muy claro que jugaba en contra del uruguayo, aunque al final se ha salvado inexplicablemente. El pasado 7 de marzo Osasuna le remontó un 0-2 en contra al Mallorca en El Sadar. El conjunto navarro salvó un punto en los últimos minutos, pero la polémica del encuentro fue la expulsión de Jan Virgili por una entrada sobre Raúl Moro. El VAR no cambió la decisión del colegiado y el conjunto de Martín Demichelis se quedó con uno menos para la segunda parte.
La jugada de Virgili era bastante menos dura que la del merengue. La gran coincidencia de las dos acciones es la descripción de la jugada en las actas arbitrales. Hernández Hernández escribió tras el choque: "Jan Virgili fue expulsado por el siguiente motivo: Por realizar una entrada a un adversario por detrás, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado". Exactamente la misma que la de Munuera Montero en el derbi: "Valverde fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".
Al futbolista del Mallorca le cayeron dos partidos de sanción, a Valverde solo uno con la misma redacción en el acta arbitral. Increíble.
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