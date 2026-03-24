Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix

El encuentro ante el Real Madrid de este próximo 4 de abril es uno de los partidos señalados en el calendario para los aficionados al fútbol en la isla.

Los abonados del Real Mallorca tienen asegurado su asiento para el duelo ante el conjunto de Álvaro Arbeloa, pero los seguidores madridistas o del balompié que buscan vivir únicamente esta experiencia consultan las entradas disponibles para este encuentro.

En la web del Real Mallorca las entradas generales están agotadas (a la espera de que los abonados liberen asientos) y las únicas opciones disponibles son las Premium.

Esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix

Presidential Lounge (850 euros)

El conjunto bermellón ofrece asientos en el Palco Presidencial por 850 euros. Según describe el club, desde esta zona se ofrece una "visión perfecta sobre el terreno de juego" y cuenta con servicio de catering de comida y bebida de "primer nivel".

Ikono Premium Club (1.100 euros)

Detrás del Fondo Norte se encuentra el Ikono Premium Club, una terraza con vistas a la Serra de Tramuntana y al terreno de juego con servicio de barbacoa y barra libre por 1.100 euros.

Premium Box West (850 euros - AGOTADO)

Los Palcos Corporativos de Tribuna Oeste para 6 y 12 personas ofrecen una vista privilegiada sobre el terreno de juego con catering incluido.

Player Walk Out (1.250 euros - AGOTADO)

Experiencia "inmersiva" sobre los banquillos de los jugadores. Incluye catering premium y acceso a Sala VIP.

Tramuntana (1.300 euros - AGOTADO)

Este espacio ubicado en el Fondo Norte, sobre el Ikono Premium Club, ofrece un servicio gastronómico "único" durante el partido, con mesas en el interior y asientos en el exterior para seguir el partido. Ofrece una vista panorámica sobre el campo y la Serra de Tramuntana con su exclusiva terraza de más de 400 metros cuadrados.

Tunnel Experience y Prezero Tunnel Experience (1.4000 euros - AGOTADO)

Estas son las experiencias más inmersivas. La primera ofrece un asiento al lado del banquillo local y la segunda al lado del visitante. Ambas ofrecen un Meet&Greet con los futbolistas del Real Mallorca.

Panorámica de una de las gradas del estadio de Son Moix / RCDM

Experiencia sin entrada

Team Arrival Premium Experience

El Real Mallorca ofrece esta experiencia en la que no está incluida la entrada. El club avisa de que una vez comprado este pack, contactará con el comprador para realizar el pago para la entrada al partido de 205 euros.

El Team Arrival Premium Experience incluye:

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