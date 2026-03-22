El peor día de Muriqi en el momento más delicado para el Mallorca

Vedat Muriqi escogió mal el momento para tener uno de sus peores días de la temporada con el Real Mallorca. El delantero kosovar, que ya mostró una versión gris en el pasado partido ante el Espanyol, coronó su mala actuación en el Martínez Valero errando un penalti que habría supuesto, con casi toda seguridad, que los bermellones no se marchasen derrotados del trascendental duelo por la permanencia ante el Elche.

El ‘7’ bermellón tocó poco balón y al hacerlo no estuvo nada fino. Muy vigilado por los defensores del conjunto ilicitano, apenas pudo entrar en juego y, cuando lo hizo, fue en posiciones demasiado alejadas del área. Pero como todo buen delantero, tiene el don de la oportunidad y por sus botas pasaron tanto abrir el marcador como cerrar el empate.

En una primera parte más entretenida para el espectador que efectiva, el kosovar tuvo una de las ocasiones más claras del partido. Tras una buena jugada entre Lato y Mateo Joseph, el balón acabó en sus pies a la altura de uno de los palos de Dituro. Con Bigas en el suelo, tuvo tantas opciones y tanto tiempo para pensar que acabó ejecutando mal lo que tendría que haber sido el 0-1. Su remate, con la derecha, se marchó incomprensiblemente desviado.

Pero si algo marcó su partido fue el penalti. Especialista de los bermellones desde los once metros, a pesar de haber errado 6 ya como bermellón, se pasó de fuerza y envió el balón directamente por encima del larguero. Un fallo que echó por tierra las ya pocas esperanzas del Mallorca de empatar.

El jugador, posteriormente, entonó el mea culpa y fue autocrítico. “Nos estamos jugando la vida y un jugador con mi experiencia tenía que marcar el penalti”, reconoció. A pesar del error, prometió que el próximo penalti que vaya a tirar acabará en gol. Fue defendido por Demichelis en rueda de prensa, como no se podía esperar de otra forma.

Noticias relacionadas

Muriqi, que ya piensa en las decisivas eliminatorias que vivirá con Kosovo, le ha dado mucho al Mallorca toda la temporada, pero ayer no fue su día.