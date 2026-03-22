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Fútbol | Primera División

El Mallorca se va al parón en descenso tras una remontada histórica del Alavés

El conjunto babazorro le da la vuelta a un 3-0 ante el Celta en Balaídos y deja a los bermellones en la zona roja

Ángel Pérez celebra un gol contra el Celta.

Ángel Pérez celebra un gol contra el Celta. / Salvador Sas

Sergi Fullana

El Real Mallorca se va al parón de selecciones en descenso. Tras la derrota de este sábado en el Martínez Valero ante el Elche (2-1), los bermellones estaban a la espera del resultado entre el Celta y el Alavés. Una derrota del conjunto babazorro volvía a sacar a los de Demichelis de la zona roja, y todo indicaba que así iba a ser tras el primer tiempo. El equipo celeste se había puesto con un 3-0 favorable.

Sin embargo, y para desgracia del cuadro balear, los de Quique Sánchez Flores han logrado una remontada histórica en la segunda parte, llevándose el triunfo por 3-4. La última vez que un equipo remontó una desventaja de tres goles en La Liga fue hace 21 años. Los de Giráldez han podido empatarlo en el descuento con un cabezazo prácticamente a bocajarro de Carlos Domínguez, pero Siviera ha sacado una mano salvadora que deja al Alavés tres puntos por encima del Mallorca.

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