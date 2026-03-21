Opinión | Guardar la ropa, sin llave

Nadar y guardar la ropa es una frase hecha que simboliza el hecho de proteger un logro. No obstante, el Real Mallorca, tras adelantarse en el marcador, se olvidó de cerrar con llave el armario, y le levantaron la ropa con dos goles que le condujeron a una derrota doloroso y comprometida.

Dijo Demichelis que el partido en Elche era súper determinante, y esperemos que no sea así porque la determinación cayó del lado del rival más directo del momento en la lucha por la permanencia.

También dijo Demichelis que contaba con todos, y de no ser por causas desconocidas no entiendo los cambios de Pablo Torre y Luvumbo cuando estaban siendo los que con posesión el primero, y desborde el segundo, mantenían al Mallorca como dueño del partido.

Pero si falta algo por no entender, resulta incomprensible el lanzamiento de penalti de Muriqi, un especialista, a las nubes cunado tenía el empate a once metros de la portería en el lance de juego más determinante que puede tener un futbolista.

En fin, que pocas cosas se pueden entender del partido en Elche que guarda un simbolismo histórico, aunque en otras circunstancias, con otros jugadores, y ante un rival distinto.

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Era lo de este sábado otro tipo de final, y en esta, los bermellones no han estado a la altura. La lucha continúa, nada se ha acabado todavía, pero ganar hubiera sido casi otro título en Elche.