Futbol | Primera Divisió
Opinió | La valentia no basta ni per empatar
És evident que l’aposta de Demichelis per sortir jugant des de darrere ha donat un altre aire a l’equip. Tot i això, l’entrenador argentí no podia preveure que el segon màxim golejador de la lliga enviaria la pilota als niguls en la millor oportunitat per marcar un gol de penal.
El partit de Muriqi a Elx és per oblidar. L’internacional kosovar no només va fallar el penal, sinó que es va passejar pel camp sense aportar res de res i va tudar, a més, una de les oportunitats més clares a la mitja hora. Muriqi va fer un partit lamentable.
El joc, però, va tenir altres cares, tenint en compte el nerviosisme per tot el que hi ha en joc. El Mallorca va saber avançar-se gràcies a un altre gol de Pablo Torre i a uns bons minuts del desbocat Luvumbo, que va tenir la primera titularitat. Són, en definitiva, dues apostes de Demichelis que han donat fruit, però que se n’han anat en orris per mor de les típiques errades defensives i a la poca visió dels dos laterals, aquesta jornada titulars. Sánchez i Lato són els qui han sortit a la fotografia, sobretot en el segon gol, que va ser el definitiu per perdre el partit i perquè el Mallorca tornàs a la zona de descens.
Segurament la competició posa tots els equips al seu lloc. Si fa una setmana el Mallorca sortia guanyador davant l’Espanyol en una acció polèmica, aquesta vegada davant l’Elx —i quan ningú no s’ho esperava ni havia vist res—, el VAR tornava a entrar en escena i afavoria de nou els mallorquinistes. Però ningú tampoc no s’esperava el desenllaç que va provocar Muriqi en un patètic llançament de la pena màxima.
Per tant, estarem d’acord que la decisió de Martín Demichelis de fer jugar d’una altra manera i de tenir valentia per afrontar els partits no basten per guanyar ni per empatar davant un rival directe. Muriqi, sense voler, va tirar per terra aquestes bones intencions.
