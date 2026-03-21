Muriqi: "Un jugador como yo con experiencia tenía que marcar el penalti, me sabe mal"

Vedat Muriqi es consciente de que el penalti fallado en la derrota ante el Elche (2-1) puede resultar decisivo y no ha dudado en disculparse: “A este nivel, que nos estamos jugando la vida, un jugador como yo con experiencia creo que tenía que marcar el penalti, me sabe mal por todos nuestros aficionados que han viajado hasta aquí”.

Aun así, el kosovar deja claro que el error no condicionará su confianza desde los once metros: “Aunque haya fallado voy a seguir tirando y seguro que voy a regalar muchas más alegrías”.

Sobre el partido, el ariete apunta al rápido empate de los ilicitanos tras el gol de Pablo Torre como un momento clave: “Hemos empezado bien el partido y hemos metido el gol, pero a los tres o cuatro minutos nos han empatado. Si hubiesen pasado unos 10 o 15 minutos más está casi hecho, pero esto es el fútbol”.

En cuanto a lo que le faltó al Mallorca para rascar al menos un punto en el Martínez Valero, Muriqi lo resume en falta de acierto, especialmente en su caso: “Yo he tenido dos y podría haberlas metido, por lo menos el penalti, ahora estaríamos hablando de otra cosa”.

Con todo, destaca la evolución del equipo desde la llegada de Demichelis: “Nos faltó acierto, pero llevamos tres jornadas jugando muy bien, teniendo el balón e intentando jugar de verdad, no como antes, que siempre estábamos defendiendo y corriendo detrás del balón. Hemos cambiado muchas cosas”.