El Mallorca regala la final al Elche

Era una final y no se podía fallar, pero el Mallorca regaló la victoria al Elche (2-1) para regresar a puestos de descenso. El gol de Pablo Torre en el minuto 60 puso todo de cara, pero un fallo de Mascarell y otro de Lato permitieron al Elche remontar en apenas diez minutos. Muriqi tuvo el empate de penalti en el minuto 90, pero la envió a las nubes para certificar una derrota que vuelve a meter en serios problemas a los bermellones.

Sorprendió Demichelis en su alineación. Morlanes dejaba paso a Luvumbo y Maffeo a Antonio Sánchez. La entrada del extremo provocaba un cambio de dibujo y un centro del campo con menos empaque, aunque un ataque con más opciones. Con un Martínez Valero que presentaba una gran entrada, aunque no el lleno que se esperaba, Elche y Mallorca se citaban para toda una final por la permanencia.

La tensión y los nervios reinaron durante todo el partido, en especial en una primera parte en la que hubo más miedo que otra cosa. El Mallorca no salió mal al campo, intentando adueñarse de una posesión a la que tampoco renunciaba el Elche. Sin embargo, ninguno de los dos equipos conseguía hacer daño a partir del centro del campo.

La primera ocasión bermellona llevó la firma de Luvumbo, con un recorte hacia adentro y un disparo que atrapó sin problemas Dituro. El de Angola estuvo muy activo por su banda, aunque se echó en falta mayores ayudas a un Antonio Sánchez al que se veía que el lateral derecho le quedaba grande.

El palmesano era un manojo de nervios y daba la sensación de no atreverse a hacer nada que saliese del guion, con mucho miedo a equivocarse y con problemas para colocarse y tapar la banda de Valera, uno de los más activos de los de Éder Sarabia.

El choque, con todo lo que había en juego, iba a estar en los pequeños detalles y en no cometer errores. Y si el inicio fue para los bermellones, los ilicitanos tomaron el turno de palabra a continuación. Igual de atenazados que los de un Demichelis que se desgañitaba en la banda colocando a sus jugadores, comenzaron a encontrar en los cambios de banda su manera de acercarse al área de Leo Román.

Y tras un saque de banda cerca de su propio banderín de córner, a punto estuvieron de marcar el primero. Una jugada larguísima que el Mallorca fue incapaz de cortar y que Álvaro Rodríguez, en boca de gol, la envió fuera por muy poco.

La ocasión llegó en el mejor momento de los locales, que si bien no dieron la sensación de agobiar al Mallorca, se sentían dominadores en el terreno de juego. Los bermellones, por su parte, no terminaban de hilvanar jugadas con sentido y les costaba un mundo encontrar a Pablo Torre por dentro y a los extremos por dentro.

Y en la única vez que movieron el balón con velocidad, Muriqi tuvo el gol en sus botas, pero su remate salió mordido y desviado. Una ocasión así en un día como este no se podía fallar. El Mallorca había mejorado, pero se mostraba muy inocente al acercarse al área.

La llegada del descanso fue bien recibida por ambos equipos. Todo lo que no fuese perder era un buen resultado para el conjunto mallorquinista.

El arranque del segundo periodo siguió la inercia del primero, aunque con un Mallorca ligeramente más volcado. Samu, tras una galopada, puso a prueba a Dituro con un disparo cruzado.

Los bermellones estaban mejor y Luvumbo, de lo mejor del equipo, iba a consolidarlo con una jugada personal que supondría el 0-1. Un pase en largo de Muriqi lo recogería el angoleño. Tras no pasársela a Antonio y hacerse un lío, encontró a Pablo Torre en la frontal del área. El cántabro, con toda la calma del mundo, la colocó en el palo izquierdo de Dituro para hacer el 0-1.

Pero la alegría iba a durar solo cuatro minutos. Un error de Mascarell dejó en bandeja el empate a Rafa Mir. Un jarro de agua fría tras un regalo que devolvió a la vida a los locales. Demichelis retiró del campo a Torre y Luvumbo para meter en el campo a Morlanes y a Darder.

El Elche había despertado y, apenas diez minutos después, logró el 2-1. Tete Morente culminó la remontada tras imponerse a Lato en el área. Al Mallorca se le iba en diez minutos un partido que tenía en su mano.

Quedaban veinte minutos por delante para intentar arreglar lo que estaba siendo un desastre en mayúsculas. Bajo ningún concepto se podía encajar otro gol más, porque el golaveraje tenía que ser favorable al menos.

El tiempo se consumía y el Mallorca seguía en shock en el campo. Los cambios no habían mejorado nada en absoluto al equipo y, con esta derrota, se estaba volviendo a puestos de descenso. Kalumba por Antonio era el siguiente movimiento de Demichelis, con un Mallorca que encerraba al Elche pero sin crear ocasiones. Pero Alberola Rojas se llevaba la mano al oído. Y es que había habido una mano de Bigas en el área. Acudió al monitor y no tardó en decidirse. Era el minuto 90 y no se podía fallar.

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Muriqi falló el penalti en el minuto 90 y condenó al Mallorca. El delantero lo envió a las nubes y el Mallorca selló una derrota que no solo le devuelve a puestos de descenso, sino que revive a un Elche que no había ganado en 2026. Un día terrible.