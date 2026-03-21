El Mallorca se juega media salvación en Elche

Una final que ganar. El partido del Mallorca ante el Elche puede aclarar, o casi sentenciar, el engorroso asunto de la permanencia. A pesar del laborioso ejercicio en rueda de prensa por evitar etiquetar al choque como de vida o muerte, lo cierto es que un triunfo hoy de los de Demichelis en tierras ilicitanas (14 horas/DAZN) supondría un paso de gigante hacia la salvación. Cinco puntos más el golaveraje es un premio demasiado goloso como para no ir a por él de principio a fin. El Martínez Valero, estadio de infausto recuerdo en Liga, pero a la altura del Olimpo en Copa del Rey, acoge un duelo que puede marcar el futuro del técnico argentino y del Mallorca.

No ha habido días libres en Son Bibiloni y todos los sentidos han estado puestos esta semana en volver con tres puntos de Elche. Quedan diez jornadas y ocurra lo que ocurra no será definitivo, ni mucho menos, pero sumar de tres serviría no solo para enviar un mensaje directo a los rivales para eludir el descenso, sino también para dejar muy tocado a un rival directo que ha pisado esta jornada los puestos calientes por primera vez en la temporada.

En caso de que el Mallorca sea incapaz de lograr la victoria, uno de los aspectos a tener muy en cuenta es el golaveraje. En la primera vuelta, los bermellones se impusieron por 3-1. Es vital para el conjunto mallorquinista mantener esa circunstancia a su favor, ya que en una parte baja tan igualada, cualquier detalle puede acabar marcando la diferencia.

El partido, además, supone una nueva oportunidad para el proyecto de Demichelis de terminar de asentarse o, en cambio, de dar dos pasos atrás. El partido será un duelo de dos estilos parecidos, ya que si bien el Elche con Éder Sarabia se ha caracterizado por un estilo atrevido, el conjunto bermellón también está intentando imponerse desde la posesión.

Para este choque, Demichelis está obligado a realizar un cambio. Johan Mojica cumple sanción tras ser amonestado frente al Espanyol y su lugar en el campo será ocupado por Toni Lato. En el resto del once no parece probable que el técnico argentino vaya a realizar muchas modificaciones en cuanto a nombres. Sergi Darder podría partir de inicio buscando mayor superioridad en el centro del campo.

El Elche, por su parte, cuenta con las bajas del lateral Héctor Fort, en la recta final de la recuperación de su lesión en el hombro, y de John Chetauya, que sigue acusando molestias musculares.

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Es probable que Sarabia introduzca algunos cambios en su alineación, sin renunciar al estilo de juego, para adaptarse a las características del conjunto balear.