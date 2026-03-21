Demichelis: "No supimos defender ese 0-1, con el empate hay un cambio emocional muy grande"

Un Martín Demichelis más serio de lo que acostumbra ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la derrota del Mallorca ante el Elche (2-1). Para el técnico argentino, la principal clave ha sido no saber mantener la ventaja tras el gol de Pablo Torre: “No supimos defender ese 0-1, con el empate hay un cambio emocional muy grande”. Todo ello en una intervención con un momento especialmente tenso con un periodista mallorquín, al que le ha recriminado que le dijera antes del partido a un integrante de la plantilla que no iba a estar en el once: "Ocúpate de lo tuyo y no de lo mío".

A pesar del resultado, el entrenador ha resaltado en varias ocasiones estar “orgulloso” de “cómo compite” su equipo. “Creo que hicimos un muy buen primer tiempo; estuvimos muy ordenados sin la pelota. Después llegó el gol y no pudimos administrar la ventaja: una jugada en la que no pudimos despejar hasta dos veces y el rival lo aprovechó. Ahí hay un golpe emocional que nos costó, pero el equipo siguió insistiendo. Es una lástima haber fallado el penalti”, ha lamentado.

Los bermellones han tenido, desde la pena máxima, la oportunidad de igualar el choque, pero Muriqi no ha acertado. Demichelis ha salido en defensa del kosovar tras su fallo: “Es un jugador súper importante en el grupo; ha entrado dolido al vestuario, pero enseguida mostró su personalidad y dijo: ‘el próximo que tenga lo voy a meter’. No dudamos de él”.

A diferencia de los dos anteriores partidos, el técnico de Justiniano Posse ha optado por un 4-2-3-1, con Luvumbo en banda en detrimento de Morlanes. Pero, tras el gol del empate de los ilicitanos, el argentino ha cambiado de sistema y ha regresado al 4-3-1-2. “No administramos bien la ventaja, y por eso he metido a dos centrocampistas para hacernos con el balón y sentirnos cómodos. Pero, más allá del sistema, lo que más nos interesa es querer ir y presionar hacia adelante. No hemos sumado, pero estamos compitiendo bien”, ha explicado.

Con los dos goles encajados ante los de Sarabia, el Mallorca acumula ya 14 encuentros sin lograr una portería a cero, un aspecto que Demichelis ha destacado: “Hay que trabajar; hay errores o conceptos puntuales que pasaría horas explicando, pero eso se hace de puertas adentro. Lo primero que dije cuando llegué es que hay que convertirse en un equipo sólido: en Osasuna lo hicimos durante 88 minutos; hoy, durante 60 y poco, y hay que extenderlo”.

Tras la derrota, los bermellones no volverán a jugar hasta dentro de dos semanas, cuando se medirán al Real Madrid, debido al parón de selecciones, una circunstancia que el argentino ha lamentado: “Hay que entrenar; algunos se van con la selección y eso no sirve para recuperar jugadores. Cuando hay una derrota, lo mejor que te puede dar el fútbol es jugar lo antes posible. No va a pasar, pero hay que entrenarse bien y prepararnos para lo que queda, que es mucho: 27 puntos”.

Si el Alavés pierde el domingo ante el Celta, el Mallorca se irá a esta última ventana FIFA fuera del descenso, pero el técnico tiene claro que deben centrarse en sí mismos: “Que no sumen los que están ahí es importante, pero más importantes somos nosotros”.