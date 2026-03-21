Demichelis se enzarza con un periodista mallorquín tras la derrota en Elche: "Ocúpate de lo tuyo y no de lo mío"

La rueda de prensa de Martín Demichelis tras la derrota ante el Elche (2-1) ha quedado marcada por un momento especialmente tenso. Juanmi Sánchez, periodista de Fibwi Radio, le ha preguntado al técnico argentino por el estado emocional del equipo, y este ha aprovechado la ocasión para recriminarle que, supuestamente, le dijera antes del partido a un integrante de la plantilla que no iba a ser titular.

"El equipo está como después de una derrota, no hay música, no hay festejos... es así. No hay muchos más secretos. Como no hay secretos y también soy frontal, también te digo, como sé que eres mallorquín, ocúpate de lo tuyo y no de lo mío. Hoy, antes de dar la alineación, un jugador estaba influenciado por ti, diciéndole que no iba a jugar", ha afirmado Demichelis, visiblemente molesto.

"Sabes a quién me refiero perfectamente. Si eres mallorquín, tu tarea por un lado y la mía por otro. Ni siquiera mi staff sabía la formación, la di en el vestuario, y me influencias negativamente a un jugador diciéndole que no va a jugar. ¿Con qué certeza tienes la posibilidad de escribirle a un jugador y decirle eso? Vi hasta los mensajes. Si eres mallorquín y quieres el bien de nosotros, no me influencies a un jugador emocionalmente para mal", ha zanjado el argentino, en lo que ha sido su momento más tenso con la prensa desde su llegada.