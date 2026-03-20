Samu Costa lidera la fuga internacional del Mallorca

El RCD Mallorca afronta el partido ante el Elche sabiendo que la próxima semana en el que hasta cinco titulares se marcharán con sus selecciones, una circunstancia que puede condicionar la preparación del siguiente compromiso liguero ante el Real Madrid. Samu Costa (Portugal), Martin Valjent (Eslovaquia), Muriqi (Kosovo), Mojica (Colombia) y Jan Virgili (España sub-21) han sido incluidos en sus respectivas convocatorias para el primer parón del año. Una lista a la que se unirá, salvo sorpresa, Omar Mascarell con Guinea Ecuatorial una vez su federación publique el nombre de los convocados.

Samu Costa es la gran novedad en cuanto a citaciones internacionales. El portugués, que está quizá en el momento más dulce de su carrera, ha conseguido hacerse un hueco en la siempre complicada Portugal. Que entre en un combinado en el que la línea de mediocentros es considerada de las mejores del mundo habla del gran papel que está realizando el de Aveiro.

Se enfrentará, si Roberto Martínez así lo considera, a México y Estados Unidos, por lo que le espera un largo viaje transoceánico y un regreso muy justo para el partido ante el Real Madrid.

Martin Valjent es la otra gran sorpresa. El central bermellón, con un papel residual con Eslovaquia, llevaba más de dos años sin acudir con su selección. Ahora, de cara a los playoffs de clasificación para el próximo Mundial, el seleccionador le ha incluido en la lista para el partido que disputarán ante la Kosovo de Muriqi.

En caso de victoria, se medirán al vencedor de la eliminatoria entre Turquía y Rumanía. Mismo camino seguirá el '7' bermellón, que quiere hacer historia con su combinado nacional.

Noticias relacionadas

Mojica, por su parte, viajará con Colombia para disputar partidos amistosos ante Croacia y Francia. Por su parte, Virgili, que cumplirá este sábado en Elche su segundo partido de sanción, ha sido convocado por la sub-21 de España para los partidos de clasificación para el siguiente Europeo, que les enfrentará a Chipre y Kosovo.