Martín Demichelis: "El partido ante el Elche es súper determinante"

El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, ha calificado el duelo contra el Elche de este sábado como “un partido súper determinante” y ha evitado definirlo como una “final”, al considerar que “es un poco irracional”.

“Es un poco irracional llamarlo final, pero sí es un partido súper determinante que nos puede dar tranquilidad o, por el contrario, hacernos ver que seguiremos en la lucha. Nada va a ser fácil en estas diez jornadas, pero veo a un equipo muy comprometido y tengo muchas ganas de que empiece el partido”, ha explicado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El técnico contará con las bajas de Marash Kumbulla y Takuma Asano por lesión —aunque el futbolista japonés ya se ha entrenado junto al resto de sus compañeros en los últimos días—, así como la de Johan Mojica, también por problemas físicos. Esta situación confirma, en palabras del propio entrenador argentino, “la titularidad de Toni Lato” en el lateral izquierdo.

Demichelis no ha querido profundizar en el análisis de su rival y ha insistido en la importancia del factor mental en este tramo decisivo de la temporada. “A veces, lo físico tiene mucho de lo mental. El partido está lleno de acciones positivas y negativas, pero veo a un equipo que está bien y que se hace responsable de la situación”, ha señalado.

Tras apuntar que espera que el equipo mejore en solidez defensiva, también espera una versión de los auyos que salga a dominar ante un Elche que también apuesta por ser protagonista con el balón.

Una de las figuras que ha pasado a un segundo plano en las últimas semanas es Sergi Darder, en beneficio de Pablo Torre, que ha ganado protagonismo en el once. “Para él es el momento de mostrar carácter. Lo puse como ejemplo durante toda la semana junto a Abdón. Necesito que se siga entrenando así de bien. Juega Lato y el resto no lo sabe”, ha afirmado el técnico.

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Por último, el entrenador bermellón también ha tenido palabras de reconocimiento para Jan Virgili, convocado con la selección española sub-21, y para Martin Valjent, citado por Eslovaquia. Sobre el primero ha señalado que, para él, “es bueno el cambio de aires”, mientras que del central ha destacado que se ha visto “sorprendido gratamente por la predisposición que tiene al aprendizaje”.