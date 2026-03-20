El Mallorca, ante una oportunidad de oro en Elche

El Real Mallorca tiene este sábado una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y consolidar un escenario que hace apenas tres semanas parecía impensable. De estar a dos puntos de la permanencia, a situarse ahora con un margen de cinco puntos sobre el descenso y con el gol averaje ganado con el Elche.

El partido ante los ilicitanos se presenta como un duelo más que decisivo por la salvación. Un encuentro de los que valen seis puntos. «Si bien no va a ser remunerado con una medalla, es una especie de final, contra un rival directo», dijo Martín Demichelis tras la victoria ante el Espanyol.

De hecho, el técnico argentino no le ha dado descanso esta semana a los jugadores debido a la importancia del choque. La plantilla también es consciente de lo que se juegan contra los de Eder Sarabia. Raíllo asegura que van a ir «a ganar» y separarse «lo máximo posible del descenso». «A partir de ahí, si vas sumando y sumando, seguramente nos atrevamos a hacer más cosas», apunta el capitán.

No obstante, el Mallorca deberá lograr dos retos que se le resisten desde hace tiempo: por un lado, imponerse al Elche a domicilio en partido oficial, algo que no consigue desde hace más de 80 años; por otro, encadenar dos victorias consecutivas, una racha que no firma desde diciembre de 2024, cuando ganó en Getafe con gol de Larin.

Otra de las piedras con las que viajarán los bermellones al Martínez Valero será su pobre rendimiento fuera de casa este curso. De los 28 puntos cosechados, tan solo seis se han logrado lejos de Son Moix. Sin embargo, Demichelis ya dejó claro en su primer partido como entrenador del Mallorca que no es una circunstancia que vaya a pesarle: el conjunto balear estuvo muy cerca en El Sadar de conseguir su segunda victoria a domicilio esta campaña, mostrando una de sus mejores versiones.

La «valentía» que han ido remarcando tanto el técnico como los jugadores durante estas semanas será clave para ir a Elche con la ambición de ganar el partido y no salir a no perderlo, una sensación que el Mallorca ha dejado en varios encuentros fuera de casa esta temporada.

El triunfo sería vital no solo por su impacto en la clasificación, sino también en lo anímico. Una derrota dejaría muy tocados a los de Sarabia, que junto al Espanyol siguen siendo el único equipo que aún no ha ganado en 2026. Tan solo acumulan cuatro puntos de los últimos 33.

Todo ello, además, a las puertas del último parón de la temporada. No es lo mismo marcharse con un colchón de cinco puntos sobre el descenso que hacerlo instalado en la zona roja durante dos semanas: entre un escenario y otro hay un mundo.