Horario y dónde ver el Elche-Mallorca

El Real Mallorca afronta este sábado un partido clave en su lucha por la permanencia. El conjunto bermellón visita al Elche en la jornada 29 de LALIGA 2025/26, en un duelo directo que puede marcar el tramo final de la temporada. Después de esta jornada hay un parón de selecciones.

El choque llega en un momento delicado para ambos equipos. El Elche, que ocupa puestos de descenso, está a solo dos puntos del Mallorca y encadena una preocupante racha de once jornadas sin ganar. Los ilicitanos, dirigidos por Eder Sarabia -respaldado ests semana por el propietario Christian Bragarnik-, buscarán reaccoinar a su mala dinámica consiguiendo la primera victoria de este año.

Por su parte, el Mallorca llega con la necesidad de dar un paso al frente lejos de Son Moix. El equipo entrenado por Martín Demichelis es el segundo peor visitante de la categoría, con solo seis puntos a domicilio, y no gana fuera de casa desde octubre, cuando se impuso en Sevilla.

El técnico argentino, que ha sumado cuatro de sus primeros seis puntos al frente del equipo, no podrá contar con Johan Mojica ni con Jan Virgili, ambos sancionados. En el apartado ofensivo, todas las miradas vuelven a centrarse en Vedat Muriqi, máximo referente del ataque bermellón y autor de 18 goles en lo que va de curso.

En la última visita del Mallorca a Elche, en octubre de 2022, los bermellones empataron (1-1) en un partido que tuvo de protagonistas a Muriqi -falló un penalti, marcó el empate y fue expulsado- y a una tormenta que hizo peligrar el partido.

Otra vez a las 14:00 horas

El encuentro se disputará, como ya ha ocurrido en las dos anterioers jornadas, el sábado 21 de marzo a las 14:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Manuel Martínez Valero y podrá verse en directo a través de DAZN.