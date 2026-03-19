Valjent y Muriqi pelearán por una plaza para ir al Mundial

Martin Valjent vuelve a una convocatoria con Eslovaquia dos años y medio después. Y lo hará para medirse a la Kosovo de Vedat Muriqi en la eliminatoria de repesca para ir al Mundial de este verano. El partido entre la selección del defensa y la del delantero del Mallorca se disputará el 26 de marzo en Bratislava, y el ganador del duelo se enfrentará al vencedor del Turquía-Rumanía en busca de un billete para la cita mundialista.

El zaguero, que es el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos este curso en La Liga, ya se pronunció sobre la eliminatoria en noviembre, cuando se conoció el cruce. "Será muy interesante el duelo. Kosovo es un rival muy duro, pero yo tengo toda la confianza en Eslovaquia", dijo Valjent en la Ser. Lo que no sabía, es que después de más de años sin acudir con el combinado eslovaco, sería llamado para esta cita.

Su última convocatoria con la selección fue en septiembre de 2023. No obstante, el último partido en el que disputó minutos fue en junio de 2022, en un encuentro del grupo C de la UEFA Nations League ante Kazajistán. Ahora, vuelve para frenar a Muriqi, compañero que conoce a la perfección y que está atravesando el mejor momento de su carrera -con 18 goles en Liga-. Sin embargo, la presencia de Skriniar (Fenerbaçhe) y Hancko (Atlético), dos centrales de élite, le dificultan la entrada en el once.