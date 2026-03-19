La única victoria del Mallorca en Elche fue hace más de 80 años

Mejor no acudir a las estadísticas, tan propias del fútbol, para que el mallorquinismo se anime de cara al encuentro de este sábado (14 horas/Movistar) en el Martínez Valero. Los bermellones solo han ganado una vez en Elche en toda su historia, y eso fue hace más de ochenta años. Once derrotas, ocho empates y solo un triunfo es el triste balance frente a los franjiverdes en partidos oficiales. Eso sí, la victoria sirvió para ascender a Segunda División sobre el césped del campo de Altabix en la temporada 1943/44 gracias al gol de Juan Morales en el minuto 46 (0-1), según Xesc Ramis, autor del ‘Diccionario de jugadores del Real Club Deportivo Mallorca’.

El Mallorca, que había quedado campeón de uno de los ocho grupos de Tercera División, dio el salto de categoría gracias a ese triunfo en la última jornada que le daba la primera posición del Grupo B, en el que estaba con otros que habían ganado sus respectivas Ligas.

Este lejano precedente y, por supuesto el de la conquista de la Copa del Rey de 2003 ante el Recreativo, es el único que ha finalizado con los de rojo y negro con los brazos en alto. La última vez que las dos escuadras se vieron las caras en la ciudad de las palmeras fue el 10 de octubre de 2022, con tablas (1-1), después de que Ezequiel Ponce adelantara a los franjiverdes, por aquel entonces entrenados por Alberto Gallego de manera interina tras la destitución de Francisco, y Muriqi igualara de penalti en la segunda parte. El Elche resistió con diez un buen tramo de duelo, por la expulsión de Boyé y el propio Muriqi marró un penalti en la primera mitad, con 0-0 en el marcador.

Los dos clubes se han enfrentado en Primera, Segunda, Segunda División B, Tercera y Copa del Rey. La última victoria local acaeció en abril de 2022, con un claro 3-0 en el que marcó una diana el calvianer Pedro Bigas, actual capitán franjiverde y futbolista bermellón entre 2011 y 2015. Mojica, ahora en el Mallorca y baja por sanción para este encuentro, y Lee en propia meta hicieron los otros dos tantos.

Viejos enfrentamientos

La historia de enfrentamientos entre Elche y Mallorca en suelo ilicitano vivió su segundo episodio en 1949, con un duelo espectacular en el que hubo siete goles, con triunfo franjiverde por 4-3. Martínez Catalá se exhibió con un póker de dianas, haciendo estériles los tantos visitantes de Vidal, Pomar y Manolo. Aquel partido correspondió a la categoría de plata del balompié nacional, mientras que el primer choque en la élite se produjo en 1960, también con triunfo local en Altabix (2-0, doblete de Romero).

La ocasión en la que esta racha más cerca estuvo de romperse fue en febrero de 1983, cuando el Mallorca llegó con ventaja en el marcador hasta el minuto 88, gracias a una diana de Gallardo. Lo evitó Felipe Nery, en un final de choque accidentado, ya que los visitantes también sufrieron una expulsión. Eso sí, en verano y en un torneo amistoso, en el Trofeu Festa d’Elx de 2007, el Mallorca se impuso por 2-0, con dianas de Webó y Tuni. En 1997 también disputó este torneo, con triunfo local en la tanda de penaltis.