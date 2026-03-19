El Mallorca presenta una camiseta retro que nunca llegó a lucir

El Real Mallorca ha presentado este jueves ‘La que pudo ser’, una camiseta retro basada en un diseño que nunca llegó a ver la luz a principios de los años 2000, en el marco de la jornada retro impulsada por LaLiga, una iniciativa en la que participarán 38 clubes del fútbol español y que rinde homenaje a la historia, la cultura y la estética que han marcado distintas épocas del fútbol.

La propuesta, que se ha dado a conocer en la Madrid Fashion Week, se articula a través de un relato ficcionado protagonizado por dos de los grandes goleadores de la historia bermellona: Samuel Etoo y Vedat Muriqi. La historia parte de la confesión de un exejecutivo de Nike, cuyo objetivo a comienzos de los 2000 era vestir al delantero camerunés tras su brillante actuación en la final de la Copa del Rey de 2003 en Elche, en la que el Mallorca ganó el título tras derrotar al Recreativo de Huelva (3-0).

Aquel plan incluía el lanzamiento de una camiseta inspirada en la línea Total 90, que en esa época comenzaba a desarrollarse y que acabaría convirtiéndose en un icono global. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a materializarse. Años después, el club recupera ese concepto —uno de tantos que quedaron en el camino— y le da forma en el presente, coincidiendo con su actual vinculación con la marca Nike a través de Fútbol Emotion.

Antonio Sánchez, con la camiseta que el Mallorca ha denominado ‘La que pudo ser’ / RCDM

La camiseta será utilizada durante la jornada retro, en el partido frente al Rayo Vallecano en el Estadi Mallorca Son Moix (jornada 31). Uno de los encargados de lucirla será Vedat Muriqi, que se encuentra a solo dos goles de igualar el récord histórico del club en LaLiga (52) y que está en poder, precisamente, de Etoo.

La iniciativa busca conectar fútbol, memoria y moda, poniendo en valor el papel de las camisetas como símbolos culturales capaces de representar épocas, emociones y comunidades. La presentación en Madrid contó además con la participación de personas vinculadas al entorno del club, como Paco Colombás, músico y DJ e hijo de uno de los fundadores de la Peña Arrabal, y Maria Tugores, hija del delegado de campo del primer equipo, Toni Tugores.

La campaña se completa con varias piezas audiovisuales bajo el concepto ‘#LaQuePudoSer’. Una de ellas recrea la camiseta que pudo haber vestido el equipo en 2004, mientras que otra traslada al espectador a la cultura futbolera de principios de los 2000, con el mallorquín Antonio Sánchez como protagonista en un entorno ambientado en aquella época.

No es la primera vez que el Mallorca saca a la venta camisetas especiales o conmemorativas. Por ejemplo, en octubre pasado lanzó una elástica retro que era copia de la que vistió el equipo que logró el ascenso a Primera División en 1997.

Ya se puede comprar

La camiseta, de la que se han producido 1.000 unidades, ya está disponible en la tienda online y podrá adquirirse también en las tiendas oficiales del club, tanto en el Estadi Mallorca Son Moix como en la tienda de Cort.

Con esta iniciativa, el RCD Mallorca “se suma a la celebración colectiva de LaLiga desde una perspectiva diferente, demostrando que la historia del fútbol también se construye a partir de los caminos que nunca llegaron a recorrerse”, según destaca la entidad en el comunicado en el que ha presentado esta camiseta de diseño retro. “Porque, a veces, las historias más fascinantes son precisamente las que no pudieron ser”, concluye la nota del club bermellón.