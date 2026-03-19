Kilian Jornet protagonizará el encuentro ‘Lo que nos mueve’ en Son Moix

Kilian Jornet será el gran protagonista del encuentro ‘Lo que nos mueve’, que se celebrará el próximo 26 de marzo (19:00 horas) en el Estadi Mallorca Son Moix (en el fondo norte). El deportista catalán está considerado uno de los grandes referentes mundiales del deporte de resistencia, el trail running y el alpinismo.

Organizado por el RCD Mallorca Business Club y Nnormal, el evento reunirá en Palma a una figura que ha marcado los límites del deporte de montaña en las últimas dos décadas. Jornet ha ganado algunas de las pruebas más exigentes del planeta, como la Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), la Western States 100 o la Hardrock 100, además de proclamarse en múltiples ocasiones campeón de la Copa del Mundo de esquí de montaña.

Entre sus mayores hitos figura la doble ascensión al Everest en 2017, en estilo alpino y sin oxígeno suplementario, en el plazo de una semana. También ha firmado récords de velocidad en cumbres icónicas como el Mont Blanc o el Matterhorn dentro del proyecto ‘Summits of My Life’, que combina rendimiento deportivo y divulgación medioambiental.

Más allá de sus logros, Jornet defiende una forma de entender el deporte ligada a la naturaleza, el respeto al medio ambiente y el compromiso. Como cofundador de Nnormal, impulsa productos duraderos y sostenibles, mientras que a través de la Kilian Jornet Foundation promueve proyectos de conservación y sensibilización sobre el cambio climático.

Cómo conseguir la entrada

El encuentro abordará cuestiones que trascienden el deporte de élite, como la creatividad, la constancia, la gestión del esfuerzo y el compromiso personal. Jornet compartirá escenario con voces destacadas de la isla y con un miembro del RCD Mallorca, explorando la conexión entre montaña, deporte y territorio.

El evento tendrá un carácter solidario y estará abierto a todo el público. Las entradas, con un precio de 5 euros, destinarán su recaudación a la Fundació Reial Mallorca y a la Kilian Jornet Foundation, apoyando proyectos sociales y medioambientales. Las entradas se pueden adquirir a través de la web del Estadi Mallorca Son Moix.