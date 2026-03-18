Demichelis elimina los días libres para preparar la final ante el Elche

«Si bien el partido ante el Elche no va a ser remunerado con una medalla, es una especie de final ante un rival directo». Con estas palabras se refirió Martín Demichelis, poco después del triunfo frente ante el Espanyol en Son Moix, al encuentro clave que va a vivir el Mallorca este sábado en el Martínez Valero. Por mucho que se intente rebajar la presión, lo cierto es que tanto en el club como en la afición son conscientes de que el duelo ante el conjunto ilicitano es un punto de inflexión en la temporada. Una victoria puede significar media permanencia; un empate es un mal menor; mientras que una derrota vuelve a meter a los bermellones en el fango.

Demichelis, que ha aterrizado con unas ideas muy claras desde el primer día, ha cambiado hábitos tanto dentro como fuera de Son Bibiloni. El concepto de búnker para definir la ciudad de entrenamiento del Mallorca es el adecuado. Quiere un grupo, quiere unión y quiere que todos vayan en la misma dirección en, como él mismo definió, un torneo de «doce jornadas». Es un sello de personalidad que solo el tiempo dirá si es correcto.

Y en una semana en la que tanto el futuro como del Mallorca como el suyo a final de curso pueden aclararse, ha decretado que no habrá días libres. El técnico argentino quiere que el foco de todo el mundo esté en el partido ante el Elche, un rival directo por la permanencia y al que los bermellones superaron en la tabla al vencer al Espanyol.

Normalmente, dos días de un partido, cuando las piernas de los futbolistas suelen pesar más, es habitual que los clubes les concedan días libres. Sin embargo, dada la importancia del choque en tierras ilicitanas, Demichelis quiere forzar un poco más la máquina para seguir trabajando aspectos tácticos que los jugadores han ido incorporando naturalmente y otros que todavía les cuesta.

No hay que olvidar, además, que la semana que viene no habrá Liga por el parón de selecciones y, a excepción de los jugadores que acudirán con sus selecciones como Muriqi, Mascarell o Mojica, el resto seguramente tendrán varios días libres.

Ante Osasuna, se vio un Mallorca más enérgico, más rápido con el balón y más efectivo en la presión en campo contrario. Sin embargo, frente al Espanyol ya no hubo tal fluidez y la presión no fue tan efectiva. Es una forma de jugar mucho más exigente físicamente y Demichelis está haciendo hincapié en ello. Todo a la vez que busca que el equipo siga siendo tan poco fiable atrás, ya que la fortuna de marcar tantos goles no siempre estará de su lado si se sigue encajando con tanta facilidad.

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Son muchos conceptos que se deben seguir puliendo si se quiere poder ganar a un Elche que todavía no sabe lo que es vencer en 2026 y que esta jornada ha pisado por primera vez los puestos de descenso.