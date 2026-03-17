Opinión | Ojalá se hubiera hablado tanto de los errores que perjudicaron al Mallorca

Ojalá la prensa nacional pusiera tanto el foco en acciones en las que el Mallorca ha sido perjudicado de forma clara y manifiesta en otros partidos de esta temporada. Entiendo el enfado del Espanyol, sobre todo después de no haber ganado en lo que se lleva de 2026, pero solo faltaría que en Son Moix tuvieran que salir a pedir perdón por haber sido favorecidos en una decisión arbitral, ya sea del colegiado que está en el césped o el del VAR.

Sin ir más lejos, porque la hemeroteca facilita enormemente estos tipos de análisis, servidor no recuerda que llenara tantos minutos de radio y televisión estatales la no expulsión de Zubeldia sobre Muriqi que hubiera supuesto penalti y expulsión ante la Real Sociedad hace tres jornadas. El Mallorca estaba desesperado porque ocupaba puestos de descenso y necesitaba ganar como el comer un choque que acabó perdiendo.

El problema arbitral en España es evidente y el VAR no lo está mejorando, aunque llama mucho la atención que unos errores tengan más altavoz que otros, en función de los intereses de clubes y representantes de los medios de comunicación. No obstante, ese es otro debate que no debe distraer de lo que realmente marcará la temporada de los bermellones.

Ganaron al conjunto perico, y eso era lo único importante, pero no hay que engañarse, todavía queda mucho por hacer. Es cierto que la oportunidad que se le presenta este sábado en el Martínez Valero es enorme porque en caso de victoria alejaría a los ilicitanos a cinco puntos más el golaveraje, con nueve jornadas por delante. Incluso el empate no sería malo porque seguiría por delante en la clasificación, pero una derrota volvería a hacer temblar los cimientos del estadio.

La realidad es que el Mallorca no cuajó un buen encuentro ante el Espanyol y el resultado está tapando las carencias que demostró el equipo, pero también es cierto que la llegada de Demichelis ha dotado de más autoestima al grupo y ha aliviado a una afición que merece muchas más alegrías seguidas. No hace falta que juegue bien, ahora ya no, pero sí que sume puntos. Y parece que en ello está con el entrenador argentino.