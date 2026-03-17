El Mallorca presenta con Virgili su Football Park en Son Moix: retos, diversión y goles

El Mallorca avanza para hacer de Son Moix un espacio atractivo los 365 días del año. La entidad bermellona ha presentado su ESA Football Park con Jan Virgili y el CEO de Negocio, Alfonso Díaz, con el objetivo de convertirse en el espacio de referencia en Palma para disfrutar de una tarde de goles, retos y mucha diversión.

Las diferentes estaciones de juego del Mallorca Football Park. / RCDM / DMA

El recinto cuenta con varias estaciones enfocadas para las diferentes aptitudes: precisión, rapidez, velocidad o potencia, entre otras. Los diferentes perfiles de jugador, todos, tienen cabida, incluso los que destaquen por sus condiciones atléticas en vez de las futbolísticas.

Es un espacio abierto a todos los públicos. Tanto los niños como los adultos podrán divertirse en un parque de fútbol pensado para los amantes del balompié. "Es un espacio donde los jóvenes y los aficionados pueden disfrutar del fútbol de una forma diferente, midiendo sus habilidades, compitiendo y, sobre todo, pasándolo bien", cuenta el jugador catalán.

"El ESA Mallorca Football Park representa muy bien la visión que tenemos para el club: innovar, generar nuevas experiencias para nuestros aficionados y abrir el club a la sociedad durante todo el año. No es solo un espacio para jugar al fútbol, sino un proyecto que combina tecnología, entretenimiento y deporte para crear una experiencia única vinculada al Mallorca", asegura el CEO de Negocio.En el acto de presentación, Paco Cobo, coordinador del espacio, ha explicado los usos de los diferentes espacios.

Las diferentes estaciones de juego del Mallorca Football Park. / RCDM / DMA

Estaciones de juego

Todos los retos están diseñados para sacar lo mejor de cada participante y, una hora con varios amigos, es tiempo suficiente para completarlos, pero no para exprimirse al máximo y lograr el mejor registro posible. La primera estación de juego es el Sprint & Dribble Lane, centrado en la velocidad y el control del balón en una recta de unos 18 metros, donde pueden aparecer obstáculos; le sigue Icon, donde los jugadores deben responder con rapidez y precisión a estímulos luminosos mediante pases; continúa Kick Power, pensado para medir la potencia del disparo y que da al instante los registros de velocidad al que va el balón; y la última, Precision Goal, un reto orientado a la puntería y la exactitud en el golpeo de balón.

El recorrido continúa con zonas pensadas para el juego y la competición, como el 3x3 Court, un campo reducido para partidos rápidos donde se ponen a prueba la velocidad, la precisión y el trabajo en equipo; el Foot-Tennis Court, que combina técnica, coordinación y diversión en un formato diferente; y el Basketball Court, una cancha dinámica en la que los participantes pueden desafiar su puntería y agilidad.

Las diferentes estaciones de juego del Mallorca Football Park. / RCDM / DMA

En el centro del recinto se encuentra el Central Pitch, el máximo atractivo del ESA Mallorca Football Park: un campo pensado para partidos reducidos, retos y experiencias deportivas únicas. Además, también hay un Robot Stopper, que es un portero robótico diseñado para desafiar la capacidad de engaño y finalización de los jugadores.

Otro de los atractivos es que los participanten pueden medir y comparar sus habilidades técnicas y físicas, competir en retos, acceder a rankings y seguir su evolución en el tiempo a través de una plataforma digital propia.

Horarios y entrada

El ESA Mallorca Football Park estará abierto todos los días de la semana, con horario de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas, y sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. El acceso se realiza por la zona sur del estadio de Son Moix, a través de la puerta 8, y cuenta con la disposición de más de 2.500 plazas de aparcamiento en la entrada.

Las diferentes estaciones de juego del Mallorca Football Park. / RCDM / DMA

Precios para cumpleaños y entrenamientos

El espacio está adaptado para diferentes usos. Los abonados del Mallorca cuentan con un 10% de descuento en las diferentes tablas de precios. Una hora de sesión cuesta 15/16 euros, se pueden celebrar cumpleaños donde el precio por participante es de 28 euros e incluye Tour por el Mallorca Estadi Son Moix + 1h de juego + cena en Mallorca Sports Bar. Los días disponibles para esta celebración son los viernes de 17 a 21h y los sábados, domingos y festivos en horario habitual.

La reserva del campo central cuesta 120 euros una hora y está sujeto a reservas. El entrenamiento personal cuesta 360 euros y es una cuota mensual. Son dos sesiones semanales desde septiembre a junio. Dirigido por un técnico profesional y análisis del rendimiento. El horario es de llunes-jueves de 19 a 20 horas.

El precio de la academia es de 85 euros también en dos sesiones semanales, aunque la diferencia con el entrenamiento personal es que los grupos no son reducidos.

Para los clubes de fútbol, colegios y eventos se deben poner en contacto con el Mallorca Football Park.