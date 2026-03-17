El CTA desautoriza al árbitro: el primer gol del Mallorca contra el Espanyol nunca debió subir al marcador

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) considera que el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea se equivocó al no anular el gol de Pablo Torre en el Mallorca-Espanyol porque "existió" la falta previa de Samu Costa a Urko González y que incluso debería haber habido amonestación.

El programa 'Tiempo de Revisión' del CTA de este martes trató la jugada del 1-1 en el Estadi Mallorca Son Moix, en la que el Espanyol se quejó de que hubo falta previa de Samu Costa sobre Urko González, y que fue por lo que el VAR avisó a Ricardo de Burgos Bengoetxea para, "tras revisar minuciosamente la jugada", le recomendase que lo anulase por falta porque el local "golpea temerariamente en el pie al defensor, sin llegar a tocar el balón".

"El árbitro, tras la revisión en el campo, decide mantener el gol. Para el CTA, la llamada del VAR es correcta, ya que la falta existe e incluso es una acción que debería haber ido acompañada de la sanción disciplinaria de tarjeta amarilla. La decisión final del árbitro es errónea, al desestimar la realidad y el tanto debió anularse", sentencia.

El colegiado revisó la acción

Durante la revisión de la jugada, el colegiado reclamó que le pusieran una toma para ver con claridad el momento del posible contacto, algo que a la postre sería decisivo para que no modificara su decisión inicial. “Ponme el contacto. Yo ahí no sé si es la dinámica de la acción. ¿Seguro que le pega una patada? ¿Tenemos otra cámara?”, comentó mientras analizaba la acción. El árbitro llegó a revisar hasta tres repeticiones distintas y, aun así, mantuvo sus dudas: “yo no veo que le golpee, puede ser la dinámica. ¿Tenemos una mejor?”.

De Burgos Bengoetxea, al que le siguieron ofreciendo distintas tomas, siguió sin tenerlo claro, a pesar de que desde la sala VOR le llegaron a afirmar directamente que había falta: “Sí, pone el pie y le chuta el pie”. A todo esto, los minutos iban pasando, Son Moix apretaba y los banquillos se ponían cada vez más nerviosos, teniendo que pedir calma sus ayudantes para poder seguir revisando la acción.

Al final, tras casi cinco minutos de revisión, De Burgos Bengoetxea ratificó que no había falta de Samu Costa: “Chicos, yo con estas imágenes no lo tengo claro, voy a mantener el gol, gracias”. Una decisión celebrada en el mallorquinismo y que provocó la indignación del Espanyol, en especial de su entrenador, Manolo González, que cargó contra el arbitraje en rueda de prensa. Martín Demichelis, entrenador del Mallorca, afirmó por su parte que pese a ver muchas tomas no vio en ninguna de forma clara que Samu golpeara el pie de Urko.

El Mallorca, finalmente, remontó el partido con un gol de Samu Costa en el minuto 87 y consiguió una victoria vital que le sirvió para salir de los puestos de descenso y volver a ganar cinco jornadas después.