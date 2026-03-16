Samu Costa asciende a capitán general en el Mallorca con Demichelis

Samu Costa está cuajando su mejor temporada con la camiseta del Mallorca y, seguramente, de su corta carrera como futbolista. El centrocampista portugués fue ayer protagonista en los dos goles que marcaron los bermellones ante el Espanyol. En el primero, el VAR revisó durante cinco minutos una posible falta previa del luso al tanto de Pablo Torre sobre Urko, en una acción en la que intentó chutar y el jugador ‘perico’ le pone el pie delante. Así lo explico tras el encuentro: "Primero, es imposible que yo quite el pie. Y segundo, no sé si le toco; y si le toco, es muy suave".

Tras el 1-1, Demichelis fue con todo a por la victoria y le colocó en una posición muy adelantada. La valentía del argentino tuvo premio y fue precisamente Samu, con un gol digno de un delantero centro nato, el que le dio la victoria al Mallorca. Con este, son ya son cinco los tantos que ha marcado este curso en Liga.

Jagoba Arrasate ya le venía halagando con asiduidad en sus últimas comparecencias como entrenador bermellón, y ayer fue Demichelis quien hizo lo propio: "Tiene mucha personalidad y no para de correr. Me ha sorprendido gratamente como jugador y como chico. Es muy competitivo". Con actuaciones como la de ayer, Samu Costa confirma que atraviesa el momento más dulce de su carrera. Su energía y personalidad le han convertido en una pieza cada vez más determinante para el Mallorca, que encuentra en el portugués a uno de los motores del equipo.