Son Moix quiere creer: el Mallorca se juega salir del descenso ante el Espanyol

Tras casi un mes atrapado en el descenso, el Real Mallorca vuelve a vislumbrar una salida. Los bermellones reciben a las 14:00 horas (Movistar) al Espanyol en un partido para el que se espera un gran ambiente en Son Moix, con recibimiento incluido, y en el que saldrán de la zona roja si logran los tres puntos.

El empate del Alavés ante el Villarreal (1-1) y la derrota del Elche frente al Real Madrid (4-1) otorgan a los de Demichelis la oportunidad de subir dos puestos en la tabla. El técnico argentino, que ha reavivado la fe del equipo y de la afición, debutará hoy en el banquillo de Son Moix con el objetivo de lograr una victoria que se antoja prácticamente obligatoria.

El conjunto balear, después de dejar escapar un 0-2 a favor en El Sadar el pasado sábado, acumula ya cinco encuentros sin conocer la victoria. No gana desde el 2 de febrero, día en el que goleó al Sevilla por 4-1. Sin embargo, pese a desaprovechar una ventaja favorable ante Osasuna, el ánimo y las sensaciones que transmite ahora el equipo son distintas. La versión que mostró el Mallorca ante el conjunto navarro, sobre todo en el primer tiempo, fue de lo mejor que se ha visto esta temporada en clave bermellona.

Más allá de cualquier ajuste táctico, es evidente que Demichelis ha devuelto a la plantilla una confianza que parecía perdida en las últimas semanas. El técnico ha puesto especial énfasis en la "valentía" y en el aspecto "emocional", un mensaje que los propios futbolistas también han trasladado esta semana en sus declaraciones.

Con la ausencia de Jan Virgili, sancionado con dos partidos tras la roja que vio en Pamplona, se espera que el preparador de Justiniano Posse repita el dibujo que utilizó ante Osasuna: cuatro centrocampistas, dos puntas y sin extremos, ya que los únicos futbolistas disponibles en esa posición son Luvumbo y Kalumba. Además del de Vilassar de Mar, tampoco estarán disponibles Abdón, Bergström, Javi Llabrés, Asano ni Kumbulla. La principal duda en la alineación reside en el estado físico de Raíllo, que pidió el cambio ante Osasuna por unas molestias en el abductor. David López sería el elegido si el cordobés no puede ser de la partida.

Enfrente estará un equipo que tan solo ha sumado cuatro puntos de los últimos 30. El Espanyol todavía no ha ganado en 2026: acumula cuatro empates y seis derrotas. Es la primera vez en la historia que el club ‘perico’ empieza un año con diez partidos seguidos sin ganar.

Sin embargo, los de Manolo González continúan en una posición cómoda en la tabla: son séptimos, a seis puntos de la quinta plaza, que en este momento otorgaría la clasificación para la Champions League la próxima campaña. El conjunto blanquiazul recupera para la causa a Edu Expósito tras cumplir un partido de sanción contra el Oviedo. Habitualmente es una pieza clave en el once. No estarán los lesionados Fernando Calero, Javi Puado ni Antonio Roca. Además, Pere Milla es duda de última hora, ya que no se entrenó ayer por un proceso febril.

Son Moix aguarda un partido decisivo en el que el Mallorca tratará de transformar la esperanza renovada en una victoria que le permita volver a respirar y dejar atrás, por fin, la zona de descenso.