Samu Costa lidera la remontada del Mallorca ante el Espanyol para salir del descenso

Todavía resuena por el Camí dels Reis el estallido sonoro que supuso el decisivo golazo de Samu Costa ante el Espanyol (2-1). Remontada, victoria y salir del descenso. El trío perfecto de la felicidad para el bermellón medio. El Mallorca, Demichelis y Son Moix necesitaban un triunfo como el de este domingo. No solo porque significaba salir de la zona roja al menos durante una semana, que no es poca cosa viniendo de donde se viene. Sino porque el nuevo proyecto, que ha arrancado con cuatro puntos de seis, necesita de resultados positivos que lo sustenten, ya que las sensaciones y los discursos se diluyen muy rápidamente.

Fue un partido con mucho ruido y cambios de dinámicas, con un Espanyol que acabó enfadado por las decisiones arbitrales –y se puede entender– y un Son Moix que recuperó la energía que le había succionado su propio equipo durante meses con un nefasto combo de apatía y falta de resultados.

La expulsión de Pickel al inicio de la segunda parte, que silenció a Son Moix a mitad de la primera con su gol, fue el elemento que rompió el partido a favor de los bermellones. El entrenador apostó por la remontada por los cambios, los jugadores se lo creyeron y la fortuna, en forma de decisiones arbitrales más que polémicas y goles de rebote, también les sonrió.

Repitió Demichelis el once que sacó en Pamplona en su debut. La consigna era clara: repetir como mínimo la misma imagen que mostró ante Osasuna para intentar estar más cerca de la victoria. Pero con lo que no contaba es con que el Espanyol iba a estar mucho mejor plantado en el terreno de juego que los navarros.

La primera parte, de hecho, estuvo muy alejada de la mostrada en El Sadar. El esquema del rombo en el centro del campo fue neutralizado por los de Manolo González, por lo que las ocasiones de gol tardaron mucho en aparecer. Pero cuando lo hicieron, fueron más claras que nunca. Tras veinte y pocos minutos insípidos de fútbol en Son Moix llegó una ocasión de Valjent que es difícil comprender cómo no acabó en gol.

Un casi gol que no fue

Tras una jugada embarullada en el área, el balón le cayó a su izquierda, a dos metros de la línea de gol y sin oposición. El eslovaco, sin embargo, disparó cruzado. Dmitrovic la despejó y Mateo Joseph, que solo tenía que empujarla, perdió la referencia de la portería e intentó una especie de pisada que acabó en fracaso.

A partir de ese momento, el Mallorca comenzó a desaparecer del campo y emergió el Espanyol. Un gol anulado a Kike García por fuera de juego fue el arranque del vendaval de cinco minutos que bastó a los blanquiazules para ponerse por delante en el marcador.

Y si no lo hicieron antes fue por una doble intervención de Leo Román a disparo de Kike García; su remate lo recogió Romero, su centro lo despejó como pudo Samu Costa y Kike, de cabeza, se encontró con el ibicenco volando para sacarla en la línea.

Donde ya no pudo hacer nada fue poco después. Mojica, vaya primera parte la suya, dejó pensar a Dolan. El extremo metió un balón raso que contó con la colaboración de los dos centrales del Mallorca: Valjent se frenó pidiendo fuera de juego cuando la línea estaba dos metros por detrás, mientras que Raíllo pecó de falta de velocidad para ver cómo Pickel, héroe y villano de los suyos, la desvió para lograr el primero.

Son Moix, animado hasta el momento, pasó a ser un funeral. El equipo entró en shock y por suerte no salió más dañado de lo que ya estaba antes de que el partido se marchase al descanso. Tocaba levantar las caras y buscar algo más en la segunda, ya que la derrota era trágica en términos clasificatorios.

Una expulsión decisiva

Y lo mejor es que el segundo periodo empezó de una gran manera. Una fea entrada sobre Mascarell de Pickel, castigada con amarilla en directo y con roja directa tras revisión en el monitor, dejó al Mallorca con uno más durante prácticamente 40 minutos de partido.

Demichelis también lo entendió así y buscó extremos para abrir el campo. Sin Virgili, Asano y Llabrés en la convocatoria, Kalumba fue el agraciado. Su primera acción fue una ruleta que no salió como esperaba, pero que le definió como jugador. Atrevido y eléctrico, pero falto de templanza.

En un día así el Mallorca necesitaba fortuna. Y la tuvo. Un disparo de Pablo Torre que golpeó en un defensa del Espanyol acabó dentro de la portería del Espanyol. Pero De Burgos Bengoetxea fue llamado por la sala VAR para revisar una posible falta previa de Samu Costa sobre Urko -pareció rozarle más que otra cosa- que el colegiado vasco no apreció a dos metros de distancia. Tras varios minutos de incertidumbre, con ambos banquillos comiéndose al colegiado mientras hablaba con la sala VAR, finalmente validó la acción y Son Moix estalló de alegría.

Primer paso hecho. Demichelis quiso morir con todo y quitó a los laterales, metió a Luvumbo y Antonio y pasó a formar con solo dos defensas y el resto jugadores ofensivos. Y a pesar de que la idea era jugar por fuera, el gol llegó por dentro.

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Pase de Mascarell a Samu que, tras controlar y quitarse de encima a Cabrera, se plantó solo ante Dmitrovic y marcó para desatar la locura. Quedaban nueve minutos de añadido: pudo llegar el tercero en un palo de Mateo Joseph, se pusieron a prueba los nervios de todos con salidas de balón arriesgadas, pero se ganó. Y ya no importó nada más. Tres puntos y fuera del descenso. Un domingo perfecto.