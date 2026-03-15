Samu Costa, sobre la jugada del 1-1 del Mallorca: “No sé si le toco, y si le toco es muy suave”

“No sé si le toco, y si le toco es muy suave”, ha explicado Samu Costa sobre la acción que ha precedido al empate del Mallorca (1-1) y que ha protestado el Espanyol. Una jugada que ha sido revisada durante varios minutos antes de que el colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea la diera por válida y concediera el gol de Pablo Torre.

“Yo voy a rematar y él pone el pie delante”, ha explicado el portugués, en declaraciones a Movistar al final del partido, sobre la acción de Urko. “Primero, es imposible que yo quite el pie”, ha continuado el mallorquinista, que ha añadido: “Y segundo, no sé si le toco; y si le toco, es muy suave”. “El árbitro ve que no influye en nada, porque el balón le cae a Pablo”, ha sentenciado.

El centrocampista del Mallorca ha dedicado la victoria a la afición: “Nos ha recibido de una manera brutal, nos ha motivado y ayudado muchísimo”. Además, también ha tenido palabras para “el nuevo staff, que ha trabajado muy duro”, y para el equipo: “Merecemos mucho esta victoria”.

“Ya nos había pasado antes estar ganando y que se nos escape la victoria”, ha recordado, y ha explicado que en el descanso, en el vestuario, con el equipo perdiendo 0-1 ante el Espanyol, “el míster ha tenido un discurso muy positivo”. “Ahora, a pensar en el Elche”, ha concluido Samu Costa.