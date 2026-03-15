Recibimiento espectacular al Mallorca: la afición convierte Son Moix en una caldera
Los jugadores bermellones se han bajado del autobús antes de llegar a la puerta 0 para sentir el calor de los suyos de cara a la final contra el Espanyol
Los mallorquinistas creen en su equipo más que nunca esta temporada. Los bermellones han llegado alrededor de las 12:10 horas en el autobús a la puerta 0 de Son Moix con un recibimiento a la altura de las mejores citas, alentados por los suyos justo antes del crucial partido ante el Espanyol.
Los jugadores se han bajado justo antes de llegar al parking para sentir el calor de los aficionados. Martín Demichelis, de los primeros en bajarse, ha sido de los más aclamados junto a Muriqi, la figura a la que se encomienda el Mallorca para ganar hoy ante los ‘pericos’ y salir del descenso después de un mes.
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