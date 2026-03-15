Pablo Torre, tras la victoria ante el Espanyol: "Hemos tenido la suerte que no tuvimos la semana pasada”

“Hemos tenido la suerte que no tuvimos la semana pasada”. Así ha valorado Pablo Torre la victoria del Mallorca ante el Espanyol (2-1), que saca a los bermellones del descenso. Después de haber desaprovechado un 0-2 ante Osasuna en el último partido, hoy han sido los de Demichelis los que le han dado la vuelta al marcador para llevarse el triunfo.

“Muy contentos, tres puntos muy trabajados, se nos había puesto muy complicado el partido. Desde el minuto uno hemos visto un Mallorca que ha querido ir a por el encuentro”, ha analizado el cántabro, que ha sido el autor del 1-1: “Ha sido un poco feo, pero bueno, de ahí hemos tirado hacia adelante”.

Sobre el choque ante el Elche del próximo sábado, que se antoja como una ‘final’ por la permanencia, el mediapunta tiene claro cómo deben afrontarlo. “Nos quedan diez finales, tenemos que ir a por todas. Va a ser un partido bonito, intenso y a prepararlo desde mañana para sacar los tres puntos”, ha concluido.