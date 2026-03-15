Opinión | Un premio a la valentía

Cuatro de seis puntos posibles: balance de la era Demichelis, suficiente para que los bermellones asomen la cabeza fuera del descenso. Siendo realistas, el panorama no ha cambiado tanto, aunque los números mejoren. Persisten defectos que han llevado al equipo a esta situación límite. El más evidente: se siguen encajando goles con una facilidad preocupante, un recordatorio de lo poco que queda de aquella zaga sólida que construyó Aguirre.

¿Por qué se ganó?, podría preguntarse cualquiera. Quizá porque, ante el Espanyol y especialmente en la segunda parte, el equipo y el técnico pusieron sobre el césped aquello que el argentino reclamó: ilusión y valentía. Era el día perfecto y el rival perfecto: el peor equipo de 2026, que aun así volvió a adelantarse, como tantas veces. Cuando el partido se equilibró tras la expulsión de Pickel, Demichelis apostó por abrir el campo con dos extremos —Kalumba primero, Luvumbo después— en lugar de recurrir a laterales para sustituir a los imprecisos Maffeo y Mojica.

Con un rival en inferioridad, el Mallorca no quiso desperdiciar la ocasión de mandar, esta vez con la ayuda del VAR tras la polémica acción del gol de Pablo Torre, otro episodio para la colección de infortunios pericos en Palma. El año pasado fue aquel penalti repetido dos veces en el 98, después de que Joan García lo detuviera.

Ganar sin un gol de Muriqi es una señal alentadora: significa que hay más jugadores aportando, no solo el kosovar o el incombustible Samu Costa, que desató el éxtasis en la grada tras un pase milimétrico de Mascarell. Todos deben sumarse a la causa: Mateo Joseph, Darder —a quien uno imagina combinando con un Pablo Torre ya recuperado— y el resto. Algo se ha movido en estas dos semanas. Toca sostener el impulso que da la victoria.