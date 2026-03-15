Opinión | Disfrutar sufriendo

Los recibimientos al autocar del Mallorca en situaciones deportivas límite no es algo nuevo, y en el entorno del mallorquinismo ya he visto muchas. Recuerdo una especialmente, la del día del Betis que acabó con empate a uno con gol del Guille Pereyra de cabeza para salvar los muebles el último día.

Ha habido más, claro, pero esa se me quedó especialmente grabada. Ahora, la de este domingo, no es una situación límite porque no se trata de la última jornada, pero también puede valer porque la situación hubiera empezado a ser tildada de dramática en caso de derrota.

Pero nada es fácil. Al final se ganó al Espanyol remontando un gol inicial de los catalanes que se adelantaron en el marcador y hubo que recurrir a la épica, una épica que casi siempre incluye polémica como el gol del empate del Mallorca en el que hubo una presunta falta previa de Samu Costa. ¿Fue falta? Decidieron revisarla una y otra y otra y otra vez, hasta que decidieron no señalar nada. Y en estos casos, yo siempre apelo a lo mismo, ¿qué pensaríamos en caso de haber sucedido al revés? Pues no lo sé; lo que si sé es que Virgili ve dos partidos consecutivos desde la grada o por televisión por algo mucho menor.

El Mallorca de Demichelis tenía por delante, tras el empate de Pamplona, dos partidos vitales; el primero lo ha ganado y el segundo espera en Elche. A seguir disfrutando con sufrimiento.