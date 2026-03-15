Fútbol
Opinió | Victòria del Mallorca determinant per alenar més tranquils
La diferència de punts a la classificació ha estat essencial. La tranquil·litat i el pànic a tornar a perdre va presidir tota la primera part, en què el Mallorca no va poder marcar ni de rebot. L’Espanyol, en canvi, amb el matalàs de punts i aprofitant un altre desconcert en els laterals, ho va fer en una acció de manual, i va tornar a quedar en evidència la fragilitat defensiva mallorquinista. Ja ho diguérem la setmana passada: els partits duren el que faci falta.
De vegades, el joc provoca situacions imprevistes, com l’expulsió de Pickel de l’Espanyol, o la de Jan Virgili a Pamplona la passada jornada; totes dues circumstàncies foren determinants. Aquesta vegada, el Mallorca va dominar contra deu i Samu Costa va ser un davanter més. El portuguès —que de vegades és un jugador indesxifrable, però que ho dona tot— primer va provocar el gol de Pablo Torre en una acció discutida pels espanyolistes, i, a la segona part, va marcar un magnífic gol a passada d’un altre dels destacats, Omar Mascarell.
Samu Costa va resultar ser el jugador diferencial en un partit boig que hauria pogut acabar en golejada, si Mateo Joseph hagués afinat un poc més la punteria. En tot cas, i recordant les paraules de Luis Aragonés, aquí el que fa falta és guanyar, guanyar i tornar a guanyar, així com sigui.
El Mallorca surt de la zona perillosa i comença a posar l’objectiu en el vell Altabix —el camp de l’Elx, per als més joves. Si a la prèvia tothom deia que la victòria era imprescindible, per una vegada el desig s’ha acomplert i el debut de Martin Demichelis a Son Moix no ha pogut ser millor.
El tècnic argentí va saber manejar la banqueta, i que decidís canviar els dos laterals per homes més ofensius va ser la clau de volta. Si l’actitud no és negociable, davant l’Espanyol s’han vist detalls que apunten en aquesta direcció. En definitiva, un gran resultat per alenar molt més tranquils i anar a cercar la victòria a Elx.
